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📸Попало на видео. Как Беллингем отреагировал на шикарный гол Вальверде в ворота «Наполи»

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Быстро наладил прекрасные отношения со всеми.

Очень жаль, что удар Федерико Вальверде в ворота «Наполи» признали автоголом. Это был идеальный выстрел с 30 метров. Не только болельщики, но и партнеры Феде по команды были сильно поражены.

Посмотрите, как Джуд Беллингем отреагировал на этот безумный удар.

Англичанин был настолько ошеломлен, что несколько раз подпрыгнул, прежде чем побежать и поздравить одноклубника с голом.

3 комментария

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Биомеханоид
Вратарь Наполи 20 лет спустя:
- Когда-то я забил офигительнейший автогол
+6
0
+6
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almaz___________________
Ответ Биомеханоид
Вратарь Наполи 20 лет спустя: - Когда-то я забил офигительнейший автогол
сам того не зная
+4
0
+4
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Биомеханоид
Ответ almaz___________________
сам того не зная
- Чисто на рефлексах. Я был хорошим футболистом, спинным мозгом чувствовал такие моменты.
+2
0
+2
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