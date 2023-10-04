📸Попало на видео. Как Беллингем отреагировал на шикарный гол Вальверде в ворота «Наполи»

Быстро наладил прекрасные отношения со всеми.

Очень жаль, что удар Федерико Вальверде в ворота «Наполи» признали автоголом. Это был идеальный выстрел с 30 метров. Не только болельщики, но и партнеры Феде по команды были сильно поражены.

Посмотрите, как Джуд Беллингем отреагировал на этот безумный удар.

Англичанин был настолько ошеломлен, что несколько раз подпрыгнул, прежде чем побежать и поздравить одноклубника с голом.