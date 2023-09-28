Похоже, Анчелотти остался без двух важных игроков. Как будет выглядеть состав «Мадрида» на матч с «Жироной»?

В среду (27 сентября) в матче с «Лас-Пальмасом» (2:0) некторые игроки мадридского «Реала» получили повреждения.

Доиграть не получилось – Антонио Рюдигер и Давид Алаба были вынуждены покинуть поле. Если австриец практически точно не примет участия в следующей игре с «Жироной», то немец может успеть восстановиться.

Однако если будут недоступны оба, то Анчелотти придется использовать Начо в паре с игроком академии. Скорее всего, это будет 20-летний Марвель. Вот как может выглядеть состав в таком случае.

Кепа, Васкес, Марвель, Начо, Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Вини, Родриго.