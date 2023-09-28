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Похоже, Анчелотти остался без двух важных игроков. Как будет выглядеть состав «Мадрида» на матч с «Жироной»?

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Давид Алаба Давид Алаба
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Марвель
Футбол Футбол

В среду (27 сентября) в матче с «Лас-Пальмасом» (2:0) некторые игроки мадридского «Реала» получили повреждения.

Доиграть не получилось – Антонио Рюдигер и Давид Алаба были вынуждены покинуть поле. Если австриец практически точно не примет участия в следующей игре с «Жироной», то немец может успеть восстановиться.

Однако если будут недоступны оба, то Анчелотти придется использовать Начо в паре с игроком академии. Скорее всего, это будет 20-летний Марвель. Вот как может выглядеть состав в таком случае.

Кепа, Васкес, Марвель, Начо, Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Вини, Родриго.

6 комментариев

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Sergy Grand
"Гений" Перез отказался покупать защитника, вот и приехали. Столько вариантов было. Ладно то закрылся. Был идеальный вариант в лице Рамоса. Был бы он в матче против Атлетико, сьел бы эту Морату. Эхх
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m1t9
камавинга легко закроет позицию
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Potapson
Это не важно. Всё равно этот вечер станет началом конца сказки Жироны.
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_Amelina_ Landau
Ответ Sergy Grand
"Гений" Перез отказался покупать защитника, вот и приехали. Столько вариантов было. Ладно то закрылся. Был идеальный вариант в лице Рамоса. Был бы он в матче против Атлетико, сьел бы эту Морату. Эхх
У Реала 4 номинальных ЦЗ - куда ещё подписывать пятого и т.д? А такая эпидемия - это редкость. Или ты хотел идти в сезон с 6 ЦЗ? Вот если бы крайних купил - другой вопрос.
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arte_miy
Ответ _Amelina_ Landau
У Реала 4 номинальных ЦЗ - куда ещё подписывать пятого и т.д? А такая эпидемия - это редкость. Или ты хотел идти в сезон с 6 ЦЗ? Вот если бы крайних купил - другой вопрос.
Так милитао сломался до конца сезона еще до закрытия окна, осталось 3 и расчет на то, что никто не сломается, так что можно было рассматривать хотя бы вариант с арендой
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ARIGAMI ARIGAMI
С такой фамилией как "Марвел" должен становится топом

Ps Только пожалуйста не таким Марвелом, как после 2019-того года
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