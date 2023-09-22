Карло Анчелотти определился с заявкой на первое дерби сезона. Завтра «Реал Мадрид» отправится на «Ванда Метрополитано», чтобы сыграть с «Атлетико». Итальянский тренер выбрал 20 футболистов, среди которых один катерано – третий вратарь Фран.

Большим сюрпризом стало возвращение в заявку Винисиуса, который раньше срока восстановился после мышечной травмы. Остается только узнать, сколько игрового времени получит бразилец.

Ожидаемо в дерби не сыграют травмированные Куртуа, Милитао, Карвахаль и Арда Гюлер. Но турок близок к восстановлению и дебюту в составе «Реала».

Вот заявка Карло Анчелотти на дерби: