Футболистка «Реала» Линда Кайседо номинирована на премию Пушкаша за 2023 год.

Напомним, что премия ФИФА имени Ференца Пушкаша вручается с 2009 года игроку, забившему самый красивый гол года.

Колумбийка забила шикарный гол в матче с Германией, обойдя несколько соперниц в штрафной на прошедшем чемпионате мира.

Кайседо подписала контракт с «Реалом» в начале этого года. Она уже забила два гола в 10 матчах за «сливочных».

Карьера Линды действительно особенная. В 2020 году она страдала от рака и во время лечения испытывала психологические трудности. Тем не менее, 18-летняя девушка сумела стать звездой женского футбола.

Церемония вручения Золотого мяча состоится 30 октября, там же будет объявлен лауреат премии Пушкаша.