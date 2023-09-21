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Футболистка «Реала» вошла в шорт-лист премии Пушкаша 2023 года

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Футболистка «Реала» Линда Кайседо номинирована на премию Пушкаша за 2023 год.

Напомним, что премия ФИФА имени Ференца Пушкаша вручается с 2009 года игроку, забившему самый красивый гол года.

Колумбийка забила шикарный гол в матче с Германией, обойдя несколько соперниц в штрафной на прошедшем чемпионате мира.

Кайседо подписала контракт с «Реалом» в начале этого года. Она уже забила два гола в 10 матчах за «сливочных».

Карьера Линды действительно особенная. В 2020 году она страдала от рака и во время лечения испытывала психологические трудности. Тем не менее, 18-летняя девушка сумела стать звездой женского футбола.

Церемония вручения Золотого мяча состоится 30 октября, там же будет объявлен лауреат премии Пушкаша.

 

 

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