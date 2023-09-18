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Вальверде отклонил несколько предложений из АПЛ. У Федерико есть четкая позиция

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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В матче против «Сосьедада» Вальверде забил свой первый гол в сезоне. Хоселу после игры похвалил одноклубника:

«Вальверде – просто зверь, настоящее животное. Он носится по полю и, кажется, вообще не устает».

А ведь уругваец летом мог покинуть «Мадрид». Фабрицио Романо сообщил, что Федерико отклонил несколько предложений от клубов Премьер-лиги. По данным El Nacional, полузащитником активно интересовался «Ливерпуль».

Но Вальверде хочет играть за «сливочных», пока у него есть такая возможность. Об этом рассказал сам уругваец. Слова Феде передает Фабрицио Романо:

«Предложения из Премьер-лиги? Сейчас у меня есть возможность выступать за «Реал». Когда я почувствую, что больше не могу это делать, я, наверное, рассмотрю другие варианты продолжения карьеры. Возможно, «Реал» сам подыщет что-то для меня».

В минувшем сезоне уругваец провел за «королевский клуб» 56 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 ассистов.

А как вы оцениваете игру Федерико за «Мадрид»?

2 комментария

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Артем Гладских
молодец, преданый клубу)спасибо за пост.])
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Mustang Shelby
благодарю феде за такие слова спасибо тебе! дяде фло тебе надо контракт улучшать преданному игроку так не пойдёт
0
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