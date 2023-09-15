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«Ему потребуется менее 6 недель на восстановление». Анчелотти с новостями о Винисиусе, Себальосе и Менди

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Во время пресс-конференции перед матчем «Мадрида» с «Реал Сосьедад», который состоится завтра на «Бернабеу» Карло Анчелотти рассказал о физической форме Винисиуса, Дани Себальоса и Ферлана Менди.

«Я не могу назвать день, когда Винисиус вернется. Вини восстанавливается, все хорошо, но мы не хотим форсировать процесс. На следующей неделе часть тренировок он будет проводить с группой, тогда и посмотрим. Думаю, что Вини потребуется менее 6 недель на восстановление».

«Себальос будет в заявке, Менди пока продолжит восстанавливаться, потому что еще не готов на 100%. Думаю, что он попадет в заявку в среду».

В среду, 20 сентября «Реал Мадрид» ждет возвращение в Лигу чемпионов в матче с «Унион Берлин».

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