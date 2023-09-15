Все еще без клуба.

Подтвердив свой переход в «Андерлехт», Торган Азар посоветовал своему старшему брату Эдену Азару подписать контракт с «Юнионом».

«Дело сделано, − сказал Торган Эдену в телефонном разговоре. − Я только что позвонил Кильяну (младший брат, тоже играющий в Бельгии), чтобы узнать, когда мы сыграем с его «РВД Моленбек».

«Кстати, пользуясь случаем, хочу спросить тебя, не хочешь ли ты подписать контракт с «Юнионом», чтобы встретиться с нами?» − добавил Торган. Эден тут же засмеялся, а затем и брат присоединился к нему.

В прошлом сезоне «Юнион» стал вторым в лиге, а в новом идет на шестой строке.

Летом Эден Азар расторг контракт с «Мадридом» и с тех пор находится в статусе свободного агента. Вингер получал предложения из Саудовской Аравии, МЛС и даже АПЛ, но ни с кем не подписался.

В начале года бельгиец объявил об уходе из сборной Бельгии, а вот об окончании карьеры еще не сообщал.