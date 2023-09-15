Говорит Мадрид
Блог

📹Младший брат Азара посоветовал ему перейти в шестой клуб Бельгии. Эден почему-то воспринял это как шутку 🤔

Торган Азар Торган Азар
Кильян Азар
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Эден Азар Эден Азар
Клубы Клубы
Юнион Юнион
Футбол Футбол

Все еще без клуба.

Подтвердив свой переход в «Андерлехт», Торган Азар посоветовал своему старшему брату Эдену Азару подписать контракт с «Юнионом».

«Дело сделано, − сказал Торган Эдену в телефонном разговоре. − Я только что позвонил Кильяну (младший брат, тоже играющий в Бельгии), чтобы узнать, когда мы сыграем с его «РВД Моленбек».

«Кстати, пользуясь случаем, хочу спросить тебя, не хочешь ли ты подписать контракт с «Юнионом», чтобы встретиться с нами?» − добавил Торган. Эден тут же засмеялся, а затем и брат присоединился к нему.

В прошлом сезоне «Юнион» стал вторым в лиге, а в новом идет на шестой строке.

Летом Эден Азар расторг контракт с «Мадридом» и с тех пор находится в статусе свободного агента. Вингер получал предложения из Саудовской Аравии, МЛС и даже АПЛ, но ни с кем не подписался.

В начале года бельгиец объявил об уходе из сборной Бельгии, а вот об окончании карьеры еще не сообщал.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
b45f5vkvh2
Гольф-клуб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий