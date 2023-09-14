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«Один из лучших в мире». Экс-игроки и экс-тренер «Мадрида» восхваляют восходящую звезду клуба

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Только и разговоров, что о Джуде.

20-летний хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем перешел из «Дортмунда» за 103 млн евро и сходу стал отрабатывать каждый вложенный цент. В четырех турах Ла Лиги англичанин забил пять голов.

За такой шикарный старт со всех сторон сыплется заслуженная похвала. Теперь к ней присоединились Луиш Фигу и Бернд Шустер.

«Он очень сильно стартовал и очень, очень быстро адаптировался к тому, что представляет из себя «Мадрид», − сказал Фигу в интервью AS. − Является ли Беллингем уже одним из лучших игроков в мире? Да, без сомнения. Благодаря своему таланту и самоотдаче, которую он демонстрирует, несмотря на то, что он еще так молод».

«Видно, что он парень, который любит нести не себе всю тяжесть игры, − подчеркивает Бернд Шустер. −Ла Лига потеряла много хороших игроков, но похоже, к нам пришел еще один. Я вижу, что он забьет от 15 до 20 голов. У него отличный финишный рывок, отличный удар головой, а его удар из-за пределов штрафной − ...»

Другой экс-игрок «Мадрида», который положительно высказался про Беллингема − Миста: «Он самый решительный в лиге, и у меня такое впечатление, что если он еще не стал лучшим в мире, то это скоро произойдет. Его игра впечатляет».

Высокую оценку Джуд получил и от Альфонсо Переса: «Нет лучшего способа заявить о себе в «Мадриде», чем тот, который сделал он. Несмотря на молодость, он обладает огромной способностью решать проблемы».

Влияние, которое оказал Беллингем в самом начале своей карьеры в «Реале», безусловно, беспрецедентно, и вполне естественно, что он заслужил столько похвалы со стороны людей, связанных с клубом.

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