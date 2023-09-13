Красивый поступок.

Молодой марокканский парень, преданный болельщик «Мадрида», в результате сильнейшего землетрясения в его родной стране потерял всю семью − маму, папу, братьев и дедушку. Пока парень будет жить у тети. Как заявил юноша, его отец хотел, чтобы он стал учителем или врачом.

Как передает El Chiringuito, когда руководство клуба узнало о случившемся, то оно дало задание найти этого мальчика. «Сливочные» планируют перевезти его в Испанию и обеспечить безопасное будущее.

По последним данным, в результате трагедии, которая случилась в начале месяца, в Марокко погибло около 3 тысяч человек. Большое количество людей объявлены пропавшими без вести.

«Королевский клуб» старается сделать все возможное, чтобы помочь жертвам этой катастрофы. В том числе и этому ребенку, которую пережил личную трагедию.