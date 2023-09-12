Поддержали игрока.

Влияние «Мадрида» и Джуда Беллингема настолько сильно, что внезапно на испанском стали писать игроки сборной Англии.

Игрок опубликовал пост, в котором написал: «Больше, чем товарищеский матч. Вам понравилось, фанаты сборной Англии?»

В комментарии пришли хавбек «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон и хавбек «Сити» Кэлвин Филлипс.

Мэддисон: Muy bien alguacil ❤️🔭 («Очень хорошо, шериф ❤️🔭»).

Филлипс: Ese es mi chico 🔥😍❤️ («Это мой мальчик 🔥😍❤️»).

Нет сомнений, что в скором времени все англичане заговорят на испанском 😂

Джуд Беллингем в товарищеском матче против Шотландии (3:1) забил гол и отдал голевую передачу. Его признали лучшим игроком.