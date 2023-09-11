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Карвахаль рассказал, что Хоселу чувствует в «Мадриде». Также Дани назвал игроков, с которых берет пример

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Карвахаль пообщался с журналистами Movistar. В интервью защитник рассказал, как ему удалось снизить травматичность.

Также Дани назвал футболистов, с которых берет пример:

«Мои ролевые модели? Мичел Сальгадо, а затем, конечно, Серхио Рамос».

Карвахаль рассказал, как проходит адаптация Хоселу в новом клубе:

«Смотрю на своего свояка и вижу, что он живет своей мечтой. В этом прелесть мадридского «Реала»! Если бы вы только могли видеть выражение счастья на его лице, когда он надевает форму «Мадрида» на тренировки и матчи! Быть в «Реале» – это лучшее, что может случиться с футболистом».

Хоселу провел за «сливочных» четыре матча, в которых забил гол и отдал ассист. Нападающий на первой пресс-конференции в «королевском клубе» признавался «Реалу» в любви.

А в преданности Дани к «Мадриду» мы и не сомневались.

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