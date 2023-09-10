В 5-м туре квалификации Евро-2024 Украина и Англия сыграли вничью – 1:1. Беллингем, который вовсю зажигает за «Реал», в матче сборной отметиться результативным действием не смог.

В подтрибунке Джуд болтал со своим одноклубником Андреем Луниным. К футболистам «Мадрида» подбежал Зинченко. Он что-то весело сказал англичанину, а затем показал жест, которым Беллингем сейчас отмечает голы.

Не знаем, что такого Александр сказал полузащитнику, но после матча Джуд уверенным шагом зашел в автобус украинской сборной.

Игрок «королевского клуба» уже начал движение по салону, но его вовремя остановили менеджеры «трех львов». А водитель украинских футболистов забавно махнул рукой, приглашая Беллингема остаться.

Эх, а неплохое было бы усиление для сборной Украины.