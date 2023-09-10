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«Самому лучшему я могу пожелать лишь самое лучшее»: нынешние и бывшие игроки «Реала» поздравили Модрича с днем рождения

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Модричу исполнилось 38 лет! Свой день рождения Лука отметил не в Мадриде и даже не в родной Хорватии, а в Армении, куда подопечные Далича прибыли на матч квалификации Евро.

В Ереване игрока «Реала» тепло встретили местные поклонники «королевского клуба». А вечером для Модрича закатили вечеринку товарищи по сборной. Был и праздничный торт.

И памятный подарок.

А друзья Луки, которые не смогли поздравить его лично, отправили хорвату пожелания через соцсети.

Винисиус: «С днем рождения, легенда! Всего наилучшего».

Карим Бензема: «С днем рождения, бро».

Фран Гарсия: «С днем рождения, Лука. Надеюсь, что смогу продолжать наслаждаться совместной игрой и учиться у тебя».

Родриго: «С днем рождения, папа. С наилучшими пожеланиями».

Лука коротко и мило ответил бразильцу: «Сын».

Эдуардо Камавинга: «С днем рождения, маэстро».

Орельен Тчуамени: «Долгих лет жизни, волшебник».

Дани Себальос: «С днем рождения, друг. Просто лучший».

Марсело: «С днем рождения, брат. Люблю тебя».

А Рюдигер вообще заговорил на хорватском!

Лукас Васкес: «Всего наилучшего, доктор! С каждым годом становишься все лучше, друг».

Федерико Вальверде: «38 лет! Я редко видел такой феномен. С днем рождения, друг».

Пожалуй, лучше всех сказал Рамос: «Мой дорогой Лукита, поздравляю тебя! Самому лучшему я могу пожелать лишь самое лучшее. Увидимся в октябре на «Писхуане». Люблю тебя, брат».

Некоторые игроки «Мадрида» поздравили Модрича в комментариях к его праздничному посту в соцсетях. Даже Фабрицио Романо на месте:

Присоединяемся к поздравлениям!

1 комментарий

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Нефанатик
Один из лучших даже в свои 38. Эталон и своей игрок, и поведением.
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