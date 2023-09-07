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Касильяс не верит, что человек высаживался на Луну. В комментарии к легенде «Реала» пришло посольство США

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Икер Касильяс, похоже, придерживается популярной теории заговора: «Люди никогда не высаживались на Луну». Однажды вратарь мадридского «Реала» зашел в Twitter, чтобы поделиться своими убеждениями с подписчиками.

Iker Casillas refuses to believe Americans landed on the Moon

«В следующем году исполняется 50 лет с того момента, как человек (якобы) ступил на Луну», – написал испанец в 2018 году. – «Я ужинаю с друзьями, споря об этом. Я запускаю опрос общественного мнения! Как вы думаете, ступал ли человек на Луну? Мой ответ – нет!».

Почти 60 процентов проголосовавших не согласились с Икером. И многие из них, даже посольство США в Мексике, пытались заставить его изменить мнение:

Гаэль Гарсия Берналь: «Правда, Икер? Интересно подумать о том, как снять фильм, в котором будет показана реальная высадка на Луну. Но думать, что Луна не была достигнута, – это то же самое, что думать, что Земля плоская. И еще хуже – говорить это вслух после того, как столько людей погибло за это.

xipho: «Честно говоря, я сомневаюсь, что этот твит принадлежит вам, потому что в противном случае я бы подумал, что вы позволили себе увлечься либо алкоголем за ужином, либо желанием получить хайп».

Посольство США в Мексике: «Мы предлагаем вам ознакомиться с фотографиями, расследованиями, интервью и многолетними научными исследованиями, проведенными с момента прибытия человека на Луну. Надеемся, что это поможет развеять ваши сомнения. Будьте здоровы!».

Елена Дения: «Вы обесцениваете труд ученых, инженеров и популяризаторов науки». Относитесь к твитам ответственно. Пожалуйста».

37 комментариев

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JENNINGS
Ну мяч после того удара Рамоса кто-то же вернул обратно )))
+15
-2
+13
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John Wind
Луна-25 точно не высадилась.
+20
-9
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Виталий Мучаев
Для плоскоземельщиков и прочих экспертов https://youtube.com/shorts/QC3rVlPTI_E?si=MQwGOxIgvL1ekPGR
+9
-2
+7
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Viacheslav Ivanov
Икер, не разочаровывай меня! Хотя бы в плоскую Землю ты не веришь?
+5
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Гражданин R
Фейк про полет на луну - единственная теория заговора в которую я верю
+4
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Илья Ворошилов
Стэнли Кубрик хорошо постарался , а идиоты(🤡) проглотили 😂
+3
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Vitto
Ответ arspurs9
Забавный срач) Особенно обвинение в алкоголизме. Ну и посольству США, сколько документов и исследований со стороны Штатов ЗА высадку, столько уже по всему миру и ПРОТИВ этого. А во что верить - дело каждого. По сути, аналог ситуации с 11-м сентября.
11 сентября не было или снято в павильоне?
+4
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Yury Sin
Ответ John Wind
Луна-25 точно не высадилась.
Обломки упали на луну? упали. Значит высадилась в каком-то смысле, хех )
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Нефанатик
Ответ Виталий Мучаев
Для плоскоземельщиков и прочих экспертов https://youtube.com/shorts/QC3rVlPTI_E?si=MQwGOxIgvL1ekPGR
🤣🤣🤣🤣
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Spymeat
Давным-давно я в ЖЖ задал вопрос про луну и американцев Анатолию Вассерману. Он ответил, что верит американцам, так как в противном случае СССР смог бы доказать их подлог.
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аdidаs
Слышал, что лунный грунт раздали в музеи и научные центры по всему миру, так вот грунт подаренный Индии оказался фальшивкой
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AERN
Фотки и видео можно легко подделать и грунта лунного можно найти в любой печке(потому что на пыль после костра похож).
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sp.msk.86
"Будьте здоровы!" от посольства Америки, я бы напрягся)
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-3
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Ирина Дунаева
Ответ John Wind
Луна-25 точно не высадилась.
А ты,я вижу шибко рад? Наверное и первыми в космос тоже скакуасы летали?
+7
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Юрий Безуглый
Ответ Vitto
11 сентября не было или снято в павильоне?
Не совсем. Были реально террористы или же это была проплаченная акция, ставшая предлогом для ужесточения контроля за людьми и введения войск в Ирак и Афганистан. И ещё есть теория, что ВТЦ упал из-за контролируемого разрушения, а не из-за пожара
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толян666
Ответ Юрий Безуглый
Не совсем. Были реально террористы или же это была проплаченная акция, ставшая предлогом для ужесточения контроля за людьми и введения войск в Ирак и Афганистан. И ещё есть теория, что ВТЦ упал из-за контролируемого разрушения, а не из-за пожара
Насчёт неконтролируемого разрушения вопрос спорный. Я, сказать честно, не архитектор.
Но сейчас очень много фото и видеоматериалов процесса строительства этих башен ( в вк есть огромная группа, посвященная этим башням с тысячами фоток).
Глядя на эти фото, складывается впечатление, что эти конструкции сами по себе были весьма хлипкими.
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Дмитрий Джи
Ответ Виталий Мучаев
Для плоскоземельщиков и прочих экспертов https://youtube.com/shorts/QC3rVlPTI_E?si=MQwGOxIgvL1ekPGR
👏
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Артём Сергеев
Ответ Виталий Мучаев
Для плоскоземельщиков и прочих экспертов https://youtube.com/shorts/QC3rVlPTI_E?si=MQwGOxIgvL1ekPGR
тоже подписан на этот канал)
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BluesmenTomsk
Ответ Виталий Мучаев
Для плоскоземельщиков и прочих экспертов https://youtube.com/shorts/QC3rVlPTI_E?si=MQwGOxIgvL1ekPGR
У плоскоземельщиков столько же доказательств что Земля плоская как и у лунатиков в высадке астронавтов на Луну. Известный прием неглупых людей которые управляют массами - выдвини бредовую теорию и тех кто будет сомневаться в пропаганде приравняй к приверженцам этой бредовой идеи.
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Виталий Мучаев
Ответ BluesmenTomsk
У плоскоземельщиков столько же доказательств что Земля плоская как и у лунатиков в высадке астронавтов на Луну. Известный прием неглупых людей которые управляют массами - выдвини бредовую теорию и тех кто будет сомневаться в пропаганде приравняй к приверженцам этой бредовой идеи.
Не надо мешать все в одну кучу, у нормальных ученых нет сомнений как в высадке на луне так и в том земля эллипс.
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