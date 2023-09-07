37 комментариев

Икер Касильяс, похоже, придерживается популярной теории заговора: «Люди никогда не высаживались на Луну». Однажды вратарь мадридского «Реала» зашел в Twitter, чтобы поделиться своими убеждениями с подписчиками.

«В следующем году исполняется 50 лет с того момента, как человек (якобы) ступил на Луну», – написал испанец в 2018 году. – «Я ужинаю с друзьями, споря об этом. Я запускаю опрос общественного мнения! Как вы думаете, ступал ли человек на Луну? Мой ответ – нет!».

Почти 60 процентов проголосовавших не согласились с Икером. И многие из них, даже посольство США в Мексике, пытались заставить его изменить мнение:

Гаэль Гарсия Берналь: «Правда, Икер? Интересно подумать о том, как снять фильм, в котором будет показана реальная высадка на Луну. Но думать, что Луна не была достигнута, – это то же самое, что думать, что Земля плоская. И еще хуже – говорить это вслух после того, как столько людей погибло за это.

xipho: «Честно говоря, я сомневаюсь, что этот твит принадлежит вам, потому что в противном случае я бы подумал, что вы позволили себе увлечься либо алкоголем за ужином, либо желанием получить хайп».

Посольство США в Мексике: «Мы предлагаем вам ознакомиться с фотографиями, расследованиями, интервью и многолетними научными исследованиями, проведенными с момента прибытия человека на Луну. Надеемся, что это поможет развеять ваши сомнения. Будьте здоровы!».

Елена Дения: «Вы обесцениваете труд ученых, инженеров и популяризаторов науки». Относитесь к твитам ответственно. Пожалуйста».