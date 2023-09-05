Гарет Бэйл примет участие в матче всех звезд на Кубке Райдера вместе со многими знаменитостями.

Звезды спорта и селебрити выйдут на поле перед тем, как команды из Европы встретится с соперниками США в 44-м розыгрыше Кубка Райдера.

Звездные участники, среди которых Бэйл, Андрей Шевченко, теннисист Новак Джокович, серфер Леонардо Фиораванти, американская актриса Кэтрин Ньютон, звезда НФЛ Виктор Круз и гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, продемонстрируют свое мастерство в гольф-клубе Marco Simone в Риме.

Десять знаменитостей были разделены на две команды по пять человек, капитанами каждой из которых стали легенды гольфа — Колин Монтгомери и Кори Павин.

Бэйл уже опытный гольфист, он дебютировал в PGA в феврале, тогда он был партнером Джозефа Брамлетта на профессиональном турнире в Пеббл-Бич.

Бывшая звезда «Реала» будет в команде Монтгомери в Риме, а в команде Павина сыграет легенда «Милана» Андрей Шевченко.

Мероприятие состоится за два дня до первого матча Кубка Райдера в среду, 27 сентября, и Бэйл в восторге от предстоящего события.

«Кубок Райдера — особенное событие. Я не могу дождаться волшебства в Риме. Матч всех звезд под руководством Колина Монтгомери станет потрясающим событием, и я с нетерпением жду возможности принять участие в нем с такой замечательной компанией. Это наверняка будет событие высшего уровня, и болельщикам оно действительно понравится», - цитирует Гарета The Sun.