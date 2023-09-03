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Винисиус восстанавливается после травмы на Формуле-1🏎️

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Винисиус отправился в Италию, чтобы посетить Гран-при Формулы 1. Футболист «Мадрида» восстанавливается после травмы двуглавой мышцы правого бедра, но это не помешало ему насладиться гонками.

Вини опубликовал серию фото своей поездки в социальных сетях. Футболист поприветствовал легендарного Льюиса Хэмилтона и команду Mercedes.

«Опыт с моими парнями», – написал Вини.

Одноклубник бразильца Лукас Васкес быстро отреагировал на пост, подписав: «Вини, ты быстрее».

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