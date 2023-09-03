23 комментария

Пиковый Роналду талантливо обманывал судей даже в ЛЧ. Мяч попал в спину соперника, но Криштиану выпросил пенальти 😱😱
В первом туре Лиги чемпионов-2015/16 на «Сантьяго Бернабеу» приехал донецкий «Шахтер». «Реал» разобрался 4:0, но один из голов получился очень спорным. Дарио Срна бросился под удар Криштиану и отбил его, как кажется со всех повторов, спиной.
Однако Роналду уверенно требовал пенальти и арбитр указал на точку.
Была игра рукой?
Про Айтекина слушать смешно
только почему-то не у всех получается забивать однако
это база