23 комментария

В первом туре Лиги чемпионов-2015/16 на «Сантьяго Бернабеу» приехал донецкий «Шахтер». «Реал» разобрался 4:0, но один из голов получился очень спорным. Дарио Срна бросился под удар Криштиану и отбил его, как кажется со всех повторов, спиной.

Однако Роналду уверенно требовал пенальти и арбитр указал на точку.

Была игра рукой?