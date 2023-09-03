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Пиковый Роналду талантливо обманывал судей даже в ЛЧ. Мяч попал в спину соперника, но Криштиану выпросил пенальти 😱😱

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В первом туре Лиги чемпионов-2015/16 на «Сантьяго Бернабеу» приехал донецкий «Шахтер». «Реал» разобрался 4:0, но один из голов получился очень спорным. Дарио Срна бросился под удар Криштиану и отбил его, как кажется со всех повторов, спиной.

Однако Роналду уверенно требовал пенальти и арбитр указал на точку.

Была игра рукой?

23 комментария

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Артём Поддубный
Почти каждый игрок требовал бы тут пенальти. Так что дело тут не в заслугах Роналду, а в тупости судьи. И да, пост не о чем.
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Ерлан Мажидов
Миша, нечем заняться что ли, иди картошку копай, ты свою претензии скажи судью а не Роналду
+15
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Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Rule1
Дельфин 🐬 это не просто откуда то взявшийся образ. Это прямое отражение Роналду на протяжении всей его карьеры. Начиная ранним МЮ,заканчивая Лигой бедуинов.
Еще не отошел от вчерашнего перформанса?)
+6
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Bazilic
Ответ Djeday
да-да, БЧК с Эвребе и Айтекином это другое?
С Эвребе вопросов по минимуму
Про Айтекина слушать смешно
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Munlik Gabbasov
пасется так это его амплуа на поле "наконечник" не он так другой будет "пастется"
только почему-то не у всех получается забивать однако
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Nike of FW
Не фан Криша но такая дичь с реалом была и дотнего и после ..... это фк кабинет....
это база
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Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Rule1
Ага прям ослеп,за счёт Брозовича и Мане накидали постухам и это для 🐩 вроде вас перформанс
🤫
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Сейит Касымбеков
Ответ Артём Поддубный
Почти каждый игрок требовал бы тут пенальти. Так что дело тут не в заслугах Роналду, а в тупости судьи. И да, пост не о чем.
такой великий весь, играя против шахтёров, просить пенальти омг) это похоже на те времена, когда каждый гол имел вес, ведь в гонке голеодоров ему приходилось из кожи вон лезть что бы сравниться или хотя бы не отстать от конкурента!
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Артём Поддубный
Ответ Сейит Касымбеков
такой великий весь, играя против шахтёров, просить пенальти омг) это похоже на те времена, когда каждый гол имел вес, ведь в гонке голеодоров ему приходилось из кожи вон лезть что бы сравниться или хотя бы не отстать от конкурента!
конкурент не всегда забивал больше. и играли всей командой, чтобы и Лео и Криш забивали, ты про эти времена? посмотри сколько Роналду забил в финалах ЛЧ и в плей-офф, и не пиши больше такой ерунды, как великий против шахтеров. С таким успехом можно сказать что Месси великий против байкеров.🤡
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Don_Krebs
Ответ Djeday
да-да, БЧК с Эвребе и Айтекином это другое?
У БЧК 1-2 матча за все время было, когда их судьи откровенно подтащили, а Реал чуть ли не каждому своему титулу обязан судейкам.
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