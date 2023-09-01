В течение всего лета имя Килиана Мбаппе снова было связано с «Мадридом». Королевский клуб закрыл трансферное окно в спокойной обстановке, все сделав вовремя, хотя можно вспомнить ряд трансферов, с которыми клуб дотянул до последней минуты, заставив болельщиков понервничать.

Давид Де Хеа, лето 2015

Легендарный факс. Одно из худших воспоминаний «Мадрида» о 31 августа – это факс, который не позволил Давиду Де Хеа присоединиться к Королевскому клубу. Кейлор Навас уже был в самолете в Манчестер, но в итоге именно он стал голкипером, выигравшим с «Реалом» Лигу чемпионов трижды подряд.

Гарет Бэйл, лето 2013

Трансфер Бэйла затянулся по времени до такой степени, что игрока представили на «Бернабеу» уже в сентябре. Вся проблема была в высокой стоимости валлийца (более 100 млн евро) и в несговорчивости президента «Тоттенхэма» Дэниела Леви.

Лука Модрич, лето 2012

Еще один игрок «Тоттенхэма» с трудом достался «Мадриду». Дело зашло так далеко, что Модрич поругался с главным тренером английской команды Андре Виллашем-Боашем и не поехал на предсезонный турнир в США. В конце августа, после сложных переговоров между клубами, о трансфере всё же удалось договориться. В итоге Лука оказался в «Мадриде», а остальное уже история.

Серхио Рамос, лето 2005

Хотя это дело давно минувших дней, трансфер Серхио Рамоса, кантерано «Севильи», влюбившего в себя Флорентино Переса, тоже был непростым, вопрос удалось решить под самое закрытие трансферного окна.

«Меня вызвали в сборную. У меня с собой в сумке были туалетные принадлежности и бутсы, поскольку обычно в сборной проводишь тренировку, играешь матч и возвращаешься домой. И так получилось, что в тот день я домой не поехал. Я подписал контракт в 23:30 в Лас Росас, зная, что трансферное окно закрывается в полночь. И когда я поставил свою подпись, я не мог в это поверить», - вспоминал Серхио.

Роналдо, лето 2002

Пожалуй, одним из самых известных, несмотря на то, что прошло уже более 20 лет, стало подписание Роналдо Назарио мадридским «Реалом». После целого лета перетягивания каната с «Интером», «сливочные» наконец-то получили нападающего, который, правда, не преуспел так, как ожидалось.