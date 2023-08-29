Говорит Мадрид
Блог

🤔 На «Реал» налетели агенты, предлагающие услуги своих нападающих на место Винисиуса. Но Перес непреклонен 🙅

Ла Лига Ла Лига
Флорентино Перес Флорентино Перес
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

После травмы Винисиуса «Реал Мадрид» получил несколько предложений от футбольных агентов. Все они предлагали услуги своих клиентов, а точнее - нападающих, сообщает Marca.

Напомним, что бразилец пропустит почти пять недель из-за мышечной травмы, полученной в игре против «Сельты».

Тем не менее, трансферное окно для «Реала» остается закрытым, как уже ранее сказал Карло Анчелотти.

Ожидается, что итальянский специалист будет в значительной степени полагаться на Джуда Беллингема, который показывает хорошую результативность. Большую роль получит и Хоселу.

«Реал Мадрид» по-прежнему сосредоточен на подписании Килиана Мбаппе в 2024 году.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cevin Cigan
А Заболотного в Реал втюхать не хотят? Зачем отдавать большие деньги,за игрока уровня нашего Хоселу??? Все топ форварды уже подписаны и по всей вероятности счастливы в своих клубах,а брать "сбитых лётчиков" незачем! Как же Мбаппе сука подводит!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий