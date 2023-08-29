После травмы Винисиуса «Реал Мадрид» получил несколько предложений от футбольных агентов. Все они предлагали услуги своих клиентов, а точнее - нападающих, сообщает Marca.

Напомним, что бразилец пропустит почти пять недель из-за мышечной травмы, полученной в игре против «Сельты».

Тем не менее, трансферное окно для «Реала» остается закрытым, как уже ранее сказал Карло Анчелотти.

Ожидается, что итальянский специалист будет в значительной степени полагаться на Джуда Беллингема, который показывает хорошую результативность. Большую роль получит и Хоселу.

«Реал Мадрид» по-прежнему сосредоточен на подписании Килиана Мбаппе в 2024 году.