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Ох, повреждение Винисиуса хуже, чем казалось. Похоже, не сыграет до октября. Это шестая травма «Реала» после трех туров

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Согласно последним сообщениям Diario AS, Винисиус получил разрыв мышцы. Бразилец был вынужден покинуть поле на 17-й минуте матча с «Сельтой».

Предполагалось, что он вернется после международного перерыва, пропустив лишь встречу с «Хетафе». Однако травма оказалась серьезнее, чем предполагали врачи, и она может вывести его из строя на срок до шести недель.

Если это произойдет, то игрок будет отсутствовать до первой недели октября.

Прошло всего три тура, а Винисиус уже шестой игрок «Реала» в списке травмированных в этом сезоне...

2 комментария

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Nika Disaltre
Здоровья бегуну... Мбаппе вписывается еще в окно трансфера :D
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Vlad
Надо брать Мбаппе и избавиться от Винисиуса. Пока ТО открыто. Хотя он ведь нелестно отозвался о клубе из ЛЛ. Вряд ли ему будут рады в Испании
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