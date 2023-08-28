Ох, повреждение Винисиуса хуже, чем казалось. Похоже, не сыграет до октября. Это шестая травма «Реала» после трех туров
Согласно последним сообщениям Diario AS, Винисиус получил разрыв мышцы. Бразилец был вынужден покинуть поле на 17-й минуте матча с «Сельтой».
Предполагалось, что он вернется после международного перерыва, пропустив лишь встречу с «Хетафе». Однако травма оказалась серьезнее, чем предполагали врачи, и она может вывести его из строя на срок до шести недель.
Если это произойдет, то игрок будет отсутствовать до первой недели октября.
Прошло всего три тура, а Винисиус уже шестой игрок «Реала» в списке травмированных в этом сезоне...
2 комментария