Согласно последним сообщениям Diario AS, Винисиус получил разрыв мышцы. Бразилец был вынужден покинуть поле на 17-й минуте матча с «Сельтой».

Предполагалось, что он вернется после международного перерыва, пропустив лишь встречу с «Хетафе». Однако травма оказалась серьезнее, чем предполагали врачи, и она может вывести его из строя на срок до шести недель.

Если это произойдет, то игрок будет отсутствовать до первой недели октября.

Прошло всего три тура, а Винисиус уже шестой игрок «Реала» в списке травмированных в этом сезоне...