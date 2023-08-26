Эмоции били через край.

В игре против «Сельты» Джуд Беллингем забил единственный гол в матче. Игроки «Мадрида» настолько были рады этому событию, что не на шутку разбушевались.

Сначала Давид Алаба был замечен за тем, что ударил Беллингема в грудь.

Но это было еще не все: в то время как Джуд страстно праздновал с Хоселу, Феде Вальверде подошел сзади и ударил полузащитника ногой под зад.

Алаба, который ранее ударил Беллингема, похоже, сказал Вальверде: «Эй, мужик!»

Все ушли улыбаясь, а «Мадрид» записал на свой счет три очка. Очевидно, что между игроками «королевского клуба» сейчас существует настоящая химия.

После матча Беллингем выложил сториз, в которой написал: «Полегче, бро».