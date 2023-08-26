«Полегче, бро». Во время празднования гола Алаба ударил Беллингема в грудь, а потом Джуд получил от Вальверде
Эмоции били через край.
В игре против «Сельты» Джуд Беллингем забил единственный гол в матче. Игроки «Мадрида» настолько были рады этому событию, что не на шутку разбушевались.
Сначала Давид Алаба был замечен за тем, что ударил Беллингема в грудь.
Но это было еще не все: в то время как Джуд страстно праздновал с Хоселу, Феде Вальверде подошел сзади и ударил полузащитника ногой под зад.
Алаба, который ранее ударил Беллингема, похоже, сказал Вальверде: «Эй, мужик!»
Все ушли улыбаясь, а «Мадрид» записал на свой счет три очка. Очевидно, что между игроками «королевского клуба» сейчас существует настоящая химия.
После матча Беллингем выложил сториз, в которой написал: «Полегче, бро».
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/1561747.html