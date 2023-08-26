Говорит Мадрид
Блог

«Полегче, бро». Во время празднования гола Алаба ударил Беллингема в грудь, а потом Джуд получил от Вальверде

Клубы Клубы
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Давид Алаба Давид Алаба
Реал Мадрид Реал Мадрид
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Эмоции били через край.

В игре против «Сельты» Джуд Беллингем забил единственный гол в матче. Игроки «Мадрида» настолько были рады этому событию, что не на шутку разбушевались.

Сначала Давид Алаба был замечен за тем, что ударил Беллингема в грудь.

Но это было еще не все: в то время как Джуд страстно праздновал с Хоселу, Феде Вальверде подошел сзади и ударил полузащитника ногой под зад.

Алаба, который ранее ударил Беллингема, похоже, сказал Вальверде: «Эй, мужик!»

Все ушли улыбаясь, а «Мадрид» записал на свой счет три очка. Очевидно, что между игроками «королевского клуба» сейчас существует настоящая химия.

После матча Беллингем выложил сториз, в которой написал: «Полегче, бро».

 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биомеханоид
Джудяра, красавчик. Вот это мы купили чувачка, Фло гений
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это пройдёт
Банда братанов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Betenya
Да это ничего, могли ведь в традициях регби отпраздновать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Президент зоопарка
Ответ Roman Betenya
Да это ничего, могли ведь в традициях регби отпраздновать.
Или в традициях роналду
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/1561747.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий