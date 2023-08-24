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😥 Почему Вальверде перестал забивать? Анчелотти объяснил причину спада уругвайца

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Феде Вальверде не отметился результативными действиями в стартовых матчах «Реала» в Ла Лиге, а Джуд Беллингем, похоже, забирает на себя весь блеск.

По мнению Карло Анчелотти, статистика голов Вальверде может снизиться из-за новой схемы 4-4-2, по которой сейчас играет «Мадрид». В новой роли у уругвайца сместился акцент задач:

«Я думаю, что в новой системе позиция Феде немного изменилась. Он играет немного глубже, чем в прошлом году. Он прекрасно понял, что если у него есть пространство, то он должен бежать с мячом»

В прошлом сезоне Вальверде забил 12 голов и отдал семь ассистов в 56 матчах. Похоже, в этом таких показателей будет трудно достичь.

2 комментария

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Asker Nourusov
Федя ещё набирет обороты, нужно только верить)
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Геннадий Чеботарев
он играет немного глубже?????? и в тоже время Федя скинул головой в штрафной мяч на Джуда и получил асист!
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