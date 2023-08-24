Феде Вальверде не отметился результативными действиями в стартовых матчах «Реала» в Ла Лиге, а Джуд Беллингем, похоже, забирает на себя весь блеск.

По мнению Карло Анчелотти, статистика голов Вальверде может снизиться из-за новой схемы 4-4-2, по которой сейчас играет «Мадрид». В новой роли у уругвайца сместился акцент задач:

«Я думаю, что в новой системе позиция Феде немного изменилась. Он играет немного глубже, чем в прошлом году. Он прекрасно понял, что если у него есть пространство, то он должен бежать с мячом»

В прошлом сезоне Вальверде забил 12 голов и отдал семь ассистов в 56 матчах. Похоже, в этом таких показателей будет трудно достичь.