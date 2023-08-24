14 комментариев

Ого! Тони Кроос оставил жесткий комментарий под постом ведущего инсайдера мира Фабрицио Романо😱😱😱
Неожиданно эмоционально.
Талантливый атакующий полузащитник «Сельты» Габри Вейга направляется в саудовскую профессиональную лигу, несмотря на то, что уже несколько недель ведет переговоры с "Наполи" .
Фабрицио Романо опубликовал пост с новостью о перехода Вейги в «Аль-Ахли», и легенда мадридского «Реала » Тони Кроос отреагировал одним из первых.
«Позорище», – написал немец.
Стоит отметить, что сам Кроос, по данным Bild, этим летом отклонил предложение из Саудовской Аравии.
К Вейге проявляли «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль» и «Челси».
Если точный перевод «смущающий, неловкий» ?
[ɪmˈbærəsɪŋ]
прил
стеснительный, неловкий, неудобный, затруднительный
А вот пост реально позорище, иди уроки учи!