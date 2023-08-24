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Ого! Тони Кроос оставил жесткий комментарий под постом ведущего инсайдера мира Фабрицио Романо😱😱😱

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Неожиданно эмоционально.

Кроос отреагировал на то, что Фабрицио Романо подтвердил, что талантливый юноша Ла Лиги направляется в Саудовскую Аравию

Талантливый атакующий полузащитник «Сельты» Габри Вейга направляется в саудовскую профессиональную лигу, несмотря на то, что уже несколько недель ведет переговоры с "Наполи" .

Фабрицио Романо опубликовал пост с новостью о перехода Вейги в «Аль-Ахли», и легенда мадридского «Реала » Тони Кроос отреагировал одним из первых.

«Позорище», – написал немец.

Стоит отметить, что сам Кроос, по данным Bild, этим летом отклонил предложение из Саудовской Аравии.

К Вейге проявляли «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль» и «Челси».

14 комментариев

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LinkLin
Тони - это эталон нормального человека.
+20
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ЛыСъ
Может парень решил сначала заработать денег по быстрому, а уже потом поиграть в футбик в Европе :)
+6
-1
+5
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Алмаз K
Всего 21 год а уже в лигу пенсов. Конечно позорище!
+10
-5
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Нефанатик
А в чем позор? Кроос видит позор в том, что человек решил заработать денег, но считает абсолютно правильным и нормальным поддерживать лгбт. Истерию сборной Германии на ЧМ он не считал позором
+9
-6
+3
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Traxyla
Перевод не правильный . Не делай из мухи слона . Скорее он смущен , в замешательстве от этой новости . Спортс конечно любит раздувать
+2
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Yuriy Chistyakov
Ответ LinkLin
Тони - это эталон нормального человека.
Эталон немецкого консерватора необязательно быть немецким консерватором, чтобы быть нормальным человеком
+2
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ZA.RMA
Почему переводят как «позорище»?

Если точный перевод «смущающий, неловкий» ?
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Усатая Козляра
Ответ ЛыСъ
Может парень решил сначала заработать денег по быстрому, а уже потом поиграть в футбик в Европе :)
у российских футболистов такой план всегда
+1
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ts_vlad
Ответ Нефанатик
А в чем позор? Кроос видит позор в том, что человек решил заработать денег, но считает абсолютно правильным и нормальным поддерживать лгбт. Истерию сборной Германии на ЧМ он не считал позором
Он считает, что их не надо сажать и убивать за то, какими они родились. И считает неправильным, что фифа, выступающая против всевозможных угнетений, закрывает на это глаза при выборе стран хозяек.
+2
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RWMen
embarrassing
[ɪmˈbærəsɪŋ]
прил
стеснительный, неловкий, неудобный, затруднительный
А вот пост реально позорище, иди уроки учи!
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Анхолик
Через пять лет вернётся в Европу нереально богатым !
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RWMen
Ответ Traxyla
Перевод не правильный . Не делай из мухи слона . Скорее он смущен , в замешательстве от этой новости . Спортс конечно любит раздувать
Конкретный автор гонится за хайпом
0
0
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