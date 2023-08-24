14 комментариев

Неожиданно эмоционально.

Талантливый атакующий полузащитник «Сельты» Габри Вейга направляется в саудовскую профессиональную лигу, несмотря на то, что уже несколько недель ведет переговоры с "Наполи" .

Фабрицио Романо опубликовал пост с новостью о перехода Вейги в «Аль-Ахли», и легенда мадридского «Реала » Тони Кроос отреагировал одним из первых.

«Позорище», – написал немец.

Стоит отметить, что сам Кроос, по данным Bild, этим летом отклонил предложение из Саудовской Аравии.

К Вейге проявляли «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль» и «Челси».