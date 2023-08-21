Первое апреля в конце августа.

Самая странная история дня, разобраться в которой довольно сложно. Понять − невозможно.

Известный ресурс Transfermarkt внезапно решил отправить Джуда Беллингема, Тибо Куртуа и Луку Модрича в венгерский клуб низшей лиги под названием «II. kerület UFC». Больше похоже на вторую фамилию Арды Гюлера.

Обычно сайт публикует достоверные трансферные данные, а доступ к базе данных имеют только специальные люди, а не кто-то с улицы. Также на Transfermarkt есть раздел, в котором оценивается вероятность переходов. Трансфер «сливочной» тройки в венгерский клуб эксперты отнесли к «достаточно высокой вероятности». Там же есть ссылка на первоисточник новостей − Nemzeti Sport все из той же страны.

Естественно, в первоисточнике таких новостей нет, так что, похоже, все эти истории − просто шутка от Transfermarkt и его редакторов.

Как вы видите на скриншоте, с этим неизвестным венгерским клубом «связано» множество других звездных игроков, в том числе Криштиану Роналду и Лео Месси. Как бы то ни было, это забавно.

Но лучше бы нашли новые клубы Рейньеру и Одриосоле.