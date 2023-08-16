Помните потрясающий гол Тчуамени в четвертьфинале катарского чемпионата мира? Тогда Орельен своим пушечным выстрелом открыл счет в матче Франции и Англии.

Джуд Беллингем, выступавший за команду Саутгейта, ничего не смог противопоставить французскому полузащитнику. В результате болельщики получили вот такое фото:

В 1/2 Мундиаля прошла сборная Франции, оставив Англию за бортом турнира. Но в финале подопечные Дешама уступили Аргентине, а Орельен в серии пенальти не реализовал свой удар.

Прошло полгода. Теперь Тчуамени и Беллингем вместе защищают цвета «Мадрида». На одной из тренировок «королевского клуба» парни умудрились в точности повторить тот самый гол из четвертьфинала чемпионата мира.

Игроки даже воспроизвели собственную мимику! Отличие лишь одно: вместо формы сборных, на парнях надета экипировка «Реала».

Схожесть эпизодов позабавила и самих игроков. Орельен запостил коллаж из фотографий, подписав: «То же действие, но сегодня другой финиш».

На публикацию француза ответил Джуд: «Думал, мы договорились больше не обсуждать тот день…»

Поверим в то, что такое совпадение поз и мимики – простая случайность?