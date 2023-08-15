Джуд скоро может стать главной звездой «Реала».

После игры между «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао Джуд Беллингемм отправил сообщение болельщикам «Реала» на испанском языке.

«Здравствуйте, мадридисты, сегодня я сыграл свой первый матч, одержал свою первую игру и забил свой первый гол. Hala Madrid!» — сказал Беллингем по-испански.

Очевидно, что испанский язык Беллингхэма все еще нуждается в доработке, но тот факт, что он старался, произвел большое впечатление на фанатов и испанские СМИ.

Телеведущая Семра Хантер похвалила Беллингема и предположила, что он «рожден играть за «Реал Мадрид».

«Беллингем уже завоевал сердца болельщиков «Реала», и он становится любимцем испанского футбола в целом. Говорят, что он был рожден, чтобы играть за «Реал Мадрид», — сказал Хантер.

Напомним, что Гарета Бэйла часто критиковали за то, что он никогда не говорил по-испански в СМИ во время своих редких интервью или послематчевых пресс-конференций во время его пребывания в «Реале».