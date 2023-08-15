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Беллингем покоряет Мадрид - сделал то, за что постоянно критиковали Бэйла🔥🔥🔥

Гарет Бэйл Гарет Бэйл
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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

Джуд скоро может стать главной звездой «Реала».

Испанские СМИ хвалят Беллингема за одну вещь, которую он сделал после победы в Бильбао, они раскритиковали Бэйла за то, что он этого не сделал.

После игры между «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао Джуд Беллингемм отправил сообщение болельщикам «Реала» на испанском языке.

«Здравствуйте, мадридисты, сегодня я сыграл свой первый матч, одержал свою первую игру и забил свой первый гол. Hala Madrid!» — сказал Беллингем по-испански.

Очевидно, что испанский язык Беллингхэма все еще нуждается в доработке, но тот факт, что он старался, произвел большое впечатление на фанатов и испанские СМИ.

Телеведущая Семра Хантер похвалила Беллингема и предположила, что он «рожден играть за «Реал Мадрид».

«Беллингем уже завоевал сердца болельщиков «Реала», и он становится любимцем испанского футбола в целом. Говорят, что он был рожден, чтобы играть за «Реал Мадрид», — сказал Хантер.

Напомним, что Гарета Бэйла часто критиковали за то, что он никогда не говорил по-испански в СМИ во время своих редких интервью или послематчевых пресс-конференций во время его пребывания в «Реале».

6 комментариев

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Kushaevtm
у Бэйла все не так уж и плохо было с испанским, на самом деле. Просто не сильно вписался в коллектив и не понял, что в Мадриде свистят даже великим.
+3
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+3
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UKh
молодец
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Harut Hovsepyan
А еще он ретвитнул (или реХнул? пока непонятно ...) это видео со словами: "В моей голове это звучало намного лучше, конечно." 😂
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Rister81
Джуд не перестает удивлять,его упорство и любовь к футболу сполна окупятся победами и успехом в Реале,очень спокойный и хладнокровный игрок,за полузащиту Реала можно не беспокоиться
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Артём Поддубный
По моему очевиден тот факт, что он уже и так самая яркая молодая звезда в Мадриде. Видно что он шел покорять Мадрид, как своей игрой, так и поведением и на поле и вне его, и пока что у него всё получается. Беллингем ждёт светлое будущее в Реал Мадрид.
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Артём Поддубный
Ответ Kushaevtm
у Бэйла все не так уж и плохо было с испанским, на самом деле. Просто не сильно вписался в коллектив и не понял, что в Мадриде свистят даже великим.
Похоже что в одно время гольф стал для него интереснее футбола. И тогда Бэйл как футболист закончился.
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