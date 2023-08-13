После травмы Тибо Куртуа загремели инсайды о желании «Мадрида» купить Яссина Буну, однако президент «Севильи» Пепе Кастро опроверг слухи:

«Пока ничего нет, никаких переговоров по Буну. Реальность такова, что у нас нет никаких предложений или сведений об интересе к Буну со стороны какой-либо команды».

В пятницу Буну сыграл за «Севилью» в матче с «Валенсией» (2:1) в первом матче Ла Лиги-2023/24.

В пятницу Карло Анчелотти подтвердил, что Андрей Лунин получит свой шанс после травмы Куртуа. Однако главный тренер мадридцев подтвердил, что «Реал» все же будет искать варианты на рынке.

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