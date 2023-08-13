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После травмы Куртуа «Реал» погнался за талантом из «Севильи». Ее президент дал четкий комментарий о переговорах

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После травмы Тибо Куртуа загремели инсайды о желании «Мадрида» купить Яссина Буну, однако президент «Севильи» Пепе Кастро опроверг слухи:

«Пока ничего нет, никаких переговоров по Буну. Реальность такова, что у нас нет никаких предложений или сведений об интересе к Буну со стороны какой-либо команды».

В пятницу Буну сыграл за «Севилью» в матче с «Валенсией» (2:1) в первом матче Ла Лиги-2023/24.

В пятницу Карло Анчелотти подтвердил, что Андрей Лунин получит свой шанс после травмы Куртуа. Однако главный тренер мадридцев подтвердил, что «Реал» все же будет искать варианты на рынке.

Хотите видеть Буну в «Реале»?

4 комментария

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Ophiomorph
Очень актуально конечно с учётом новостей по Кепе.
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Мирворис Мирмахмудов
Таланту уже 32 года оказывается
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Nikita Balandin
Дайте шанс Луне, Тибо в любом случае вернется.
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Ophiomorph
Ответ Nikita Balandin
Дайте шанс Луне, Тибо в любом случае вернется.
С одним вратарём весь сезон играть? Или подписать днаря на смену Лунину, чтобы в случае его слабой игры оказаться с двумя безальтернативными днарями на воротах в самом начале сезона?
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