Временный вариант.

Сегодня «Мадрид» получил очень серьезный удар: во время тренировки получил разрыв крестообразных связок основной вратарь Тибо Куртуа. По первым оценкам он пропустит большую часть сезона, но The Athletic сообщает, что бельгиец может оказаться вне игры на весь футбольный год.

«Королевский клуб» может остаться Андрея Лунина, но доверить ему целый сезон было бы не слишком целесообразно. Есть пять вратарей, которые, на наш взгляд, могли бы на сезон заменить Куртуа.

Яссин Буну. «Севилья» переживает не лучшие финансовые времена и этим летом устроила серьезную распродажу. Уход Буну − вопрос денег. Яссин зарекомендовал себя с наилучшей стороны как в Ла Лиге, так и на чемпионате мира.

Кепа Аррисабалага. Сейчас главным претендентом на испанца называют «Баварию». «Сливочные» могли бы предложить аренду с правом выкупа. Сам игрок, скорее всего, выбрал бы родную страну, а не Германию.

Георгий Мамардашвили. Грузинский вратарь может быть куплен у «Валенсии» за 20 млн евро. У него большой опыт игры в Испании и в прошлом сезоне он семь раз играл на «ноль».

Давид Де Хеа. Пожалуй, самый вероятный вариант − экс-вратарь «МЮ». В свое время его отправили в столицу Испании, но тогда «красные дьяволы» оказались настойчивее. Сейчас же игрок доступен как свободный агент. Единственное препятствие − большая зарплата.

Кейлор Навас. Принадлежит «ПСЖ», прошлый сезон провел в «Ноттингем Форест», но имеет опыт игры за «Мадрид». Костариканец точно был бы рад вернуться, но переговоры с парижанами в сегодняшней ситуации точно не были бы простыми.

А кого вы видите заменой Куртуа? Пишите в комментариях.