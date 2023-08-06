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⚡ Моуринью создал из «Реала» монстра контратак (собрали самые яркие). Похоже, Анчелотти возрождает его дело

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Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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В 2010-м Жозе Моуринью приехал в мадридский «Реал», и, как обычно, взбудоражил всех на первых же интервью: «Мой «Мадрид» всегда будет играть здорово, будет атаковать и побеждать. Однако, иногда нам придется выстраивать игру в другом ключе. Я не могу гарантировать, что мы выиграем Кубок чемпионов. Но я могу гарантировать, что мы никого не будем бояться. Бояться будут нас».

И, как обычно, Моуринью доказал слова делом. При Жозе контратаки «Мадрида» было невозможно остановить – их действительно боялись. Но дело Жозе жило и после него: после ухода португальца быстрые атаки «Реала» продолжали быть фазой, где «Мадрид» переворачивал игру, во многом благодаря реактивным Роналду и Бэйлу.

Спустя 10 лет Анчелотти перестраивает команду на 4-4-2 (очень подходящую схему для контратак) с такими же реактивными Винисиусом и Родриго. На предсезонке-2023 команда показала, что в такой схеме, когда Вини на острие, их быстрые атаки с длинными передачи будет трудно остановить. Ждёте такой же скорости в новом сезоне?

2 комментария

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И во всех этих атаках так или иначе участвовал Роналду

И много "предголевых" передач от него, про которые так ноют фаны одного аргентинца

Какого же игрока имел Реал и упустил в 2018...
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Ответ Artem Piatkov
И во всех этих атаках так или иначе участвовал Роналду И много "предголевых" передач от него, про которые так ноют фаны одного аргентинца Какого же игрока имел Реал и упустил в 2018...
Клуб (в лице президента) не может жить текущим моментом, он должен думать на перспективу. Роналду через год-два уже было бы не продать за такие деньги
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