В 2010-м Жозе Моуринью приехал в мадридский «Реал», и, как обычно, взбудоражил всех на первых же интервью: «Мой «Мадрид» всегда будет играть здорово, будет атаковать и побеждать. Однако, иногда нам придется выстраивать игру в другом ключе. Я не могу гарантировать, что мы выиграем Кубок чемпионов. Но я могу гарантировать, что мы никого не будем бояться. Бояться будут нас».

И, как обычно, Моуринью доказал слова делом. При Жозе контратаки «Мадрида» было невозможно остановить – их действительно боялись. Но дело Жозе жило и после него: после ухода португальца быстрые атаки «Реала» продолжали быть фазой, где «Мадрид» переворачивал игру, во многом благодаря реактивным Роналду и Бэйлу.

Спустя 10 лет Анчелотти перестраивает команду на 4-4-2 (очень подходящую схему для контратак) с такими же реактивными Винисиусом и Родриго. На предсезонке-2023 команда показала, что в такой схеме, когда Вини на острие, их быстрые атаки с длинными передачи будет трудно остановить. Ждёте такой же скорости в новом сезоне?