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Экс-игрок «Реала» и «Алании» заявил, что хотел бы сыграть Джеймса Бонда: букмекеры тут же начали принимать ставки, достанется ли ему роль

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«А что - а вдруг», как говорится.

Экс-игрок «Реала», имеющий в своем послужном списке хет-трик за владикавказскую «Аланию», ныне выступает в третьем голландском дивизионе за команду с ярким названием «Козаккен Бойз».

В одном из интервью голландец заявил, что не прочь сменить Дэниела Крейга в качестве исполнителя роли агента 007.

«Я знаю, что Дэниел Крейг скоро оставит роль Джеймса Бонда... Может это моя следующая работа? Думаю, мне следует немного подтянуть свой английский!»

Удивительно, но сразу после выхода этого интервью несколько известных букмекерских контор начали принимать ставки, сыграет ли Дренте Джеймса Бонда. Правда, вероятность успеха оценивалась не высоко - 1 к 500.

Разумеется никто загульного футболиста в «бондиану» не позвал. А 10 лет назад Дренте отлично исполнил в футболке «Алании».

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