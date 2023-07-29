Если это случится, можно поднять много денег.

В 2019 году актер Дэниэл Крейг заявил о том, что уже вышедший фильм о шпионе Джеймсе Бонде «Не время умирать» станет для него последним. Всего Крейг «отслужил» Бондом в пяти фильмах, которые охватили 16 лет. Для сравнения за этот же срок «Челси» сменил 12 тренеров, а «Уотфорд» − 15.

Гонка за право заменить Крейга очень длинная и долгая. В списке кандидатов то появлялись, то исчезали различные звезды Голливуда. В настоящее время фаворитом считается актер Аарон Тейлор-Джонсон, который засветился в нескольких фильмах Marvel и получивший в 2016 году «Золотой глобус».

Однако конкуренция довольно высока. Причем в длинный список имен-претендентов по странному стечению обстоятельств попали даже некоторые спортивные деятели.

В частности одна из букмекерских контор предлагает коэффициент 500/1 на то, что бывший игрок «Мадрида» Ройстон Дренте станет следующим Джеймсом Бондом. Да-да, тот самый голландец, который провел пять лет на «Бернабеу» (с 2007 по 2012 год), а затем играл в «Эвертоне», «Рединге», «Шеффилд Уэнсдей» и даже в «Алании».

Сейчас Дренте вернулся в Нидерланды, где играет за команду третьего дивизиона «Козаккен Бойз».

Что интересно, Дренте оказался в списке не просто так: в его активе уже есть одна актерская роль. Он сыграл роль гангстера Френки Профа в голландской криминальной драме Mocro Maffia.

В начале этого года в беседе с Ladbrokes Fanzine Ройстон даже пошутил, что мог бы занять место Крейга в роли Бонда, но то, что 36-летний игрок попал в букмекерские котировки, все равно удивляет.

Sky, тем временем, выставил коэффициенты на то, что следующим Бондом станет дуэт комментаторов Sky Sports Джейми Реднапп и Майка Ричардс. Коэффициент на победу Реднаппа составляет 1000/1, а Ричардса − 2500/1.

А другой британский букмекер предлагает коэффициент 1000/1 на то, что на себя эту роль возьмет Дэвид Бекхэм. Вряд ли это случится, ведь у англичанина сейчас другая забота − «Интер Майами» и Месси.

Пока дата выхода 26-го фильма про Джеймса Бонда не подтверждена. По слухам, он не появится ранее 2025 года, что означает, что любой, кто попал в список, может вполне рассматриваться как реальный кандидат.