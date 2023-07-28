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Хави жаловался на жесткую игру «Арсенала» в товарищеском матче - вот как «Барселона» играла против Винисиуса ровно год назад

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Главный тренер «Барсы» явно слегка слукавил.

«Барселона» проиграла «Арсеналу» 3:5 в товарищеском матче в США - после матча главный тренер каталонцев был крайне недоволен количеством фолов соперника и даже предъявил претензии Микелю Артете.

Ровно год назад в США состоялось первое класико сезона - вот как в том матче игроки «Барселоны» играли против лидера «Реала» Винисиуса.

13 комментариев

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Rauf Gasanov
Ответ Nike of FW
Вопрос на засыпку фолы , 15-6 и фолы 22-15 разница есть ? для справки , Арсенал сделал 15 фолов за первый тайм
Видимо на засыпку вам. Если посмотрите матч фолы были мелкие, судья свистел все подряд. А вот фол Араухо на Жезусе действительно лучше рассмотреть отдельно.
+11
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+10
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nurikkkk
Хави всегда жалуется...
+7
-2
+5
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ZA.RMA
Против Винни все так играют - это далеко не новость.
+6
-3
+3
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Wekil Halylow
FC RICHAG
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+3
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raiska123
Выглядит слишком нудно
+1
0
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войд
Против Винисиуса в основном грязно играет уругвайский привоз,который чисто никогда не мог отнять мяч у бразильца и которого местные кулесы почему-то считают лучшим защитником в мире,хотя по факту распиаренный игрок)
+2
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Mr. Galacticos
старая песня - обижают опять?)
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Umar Yunuszoda
Хави всегда жалуются на чем то либо плохой газон или плохая погода
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