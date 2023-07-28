13 комментариев

Главный тренер «Барсы» явно слегка слукавил.

«Барселона» проиграла «Арсеналу» 3:5 в товарищеском матче в США - после матча главный тренер каталонцев был крайне недоволен количеством фолов соперника и даже предъявил претензии Микелю Артете.

Ровно год назад в США состоялось первое класико сезона - вот как в том матче игроки «Барселоны» играли против лидера «Реала» Винисиуса.