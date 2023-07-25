Звезда мадридского «Реала» Винисиус Жуниор встретился с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Боец предложил бразильцу показать свою силу на его прессе. Лучше бы он этого не делал.

Фанаты оценили попытку Винисиуса.

💭 «Винни бьет, как Барби».

💭 «Дана удивлен, как он мог пропустить самый большой бой века».

💭 «Вини должен пойти в спортзал. Ему нужно научиться защищаться, чтобы над ним перестали издеваться на поле».

💭 «Его размеры сопоставимы с Таносом».

💭 «Жалкое зрелище».