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😂 «Хорошая попытка, бро». Звезда «Реала» Винисиус показал Тайсону Фьюри, как не надо драться против Фрэнсиса Нганну

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Звезда мадридского «Реала» Винисиус Жуниор встретился с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Боец предложил бразильцу показать свою силу на его прессе. Лучше бы он этого не делал.

Фанаты оценили попытку Винисиуса.

💭 «Винни бьет, как Барби».

💭 «Дана удивлен, как он мог пропустить самый большой бой века».

💭 «Вини должен пойти в спортзал. Ему нужно научиться защищаться, чтобы над ним перестали издеваться на поле».

💭 «Его размеры сопоставимы с Таносом».

💭 «Жалкое зрелище».

6 комментариев

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Имя Фамилия
Он и по воротам так бьёт.
+2
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Геннадий Чеботарев
Ответ Ромб86
Винисиус бьет как женщина.
аккуратнее в выражениях)))) он яростный борец с расизмом,но может и на гендерные неравенства переключится))))
+2
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Нефанатик
🤦🏻
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Ромб86
Винисиус бьет как женщина.
+1
0
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Ganial
у Виниджуни на спорце шансов нет, вдарь он со всей дури, дебилом назвали бы
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Имя Фамилия
Он и по воротам так бьёт.
Уже 2 года бьет прекрасно)
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