😂 «Хорошая попытка, бро». Звезда «Реала» Винисиус показал Тайсону Фьюри, как не надо драться против Фрэнсиса Нганну
Звезда мадридского «Реала» Винисиус Жуниор встретился с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
Боец предложил бразильцу показать свою силу на его прессе. Лучше бы он этого не делал.
Фанаты оценили попытку Винисиуса.
💭 «Винни бьет, как Барби».
💭 «Дана удивлен, как он мог пропустить самый большой бой века».
💭 «Вини должен пойти в спортзал. Ему нужно научиться защищаться, чтобы над ним перестали издеваться на поле».
💭 «Его размеры сопоставимы с Таносом».
💭 «Жалкое зрелище».
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