12 комментариев

После ухода Карима Бензема и Мариано Диаса в начале лета, у «Реала» остался только один центральный нападающий - новичок Хоселу.

Клуб по-прежнему находится в поиске нового форварда. С мадридским «Реалом» связывают многих игроков, но чаще всего, разумеется, Килиана Мбаппе.

Заполучить француза будет слишком сложно, а точнее, затратно.

Sky Sport Italia пишет, что «Реал Мадрид» переключил свое внимание на Душана Влаховича.

Трансфер сербского нападающего обойдется сливочным в €70-80 млн. Однако Перес рассматривает другой вариант - аренду с возможностью выкупа.

Как вам идея?