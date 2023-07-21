12 комментариев

😲 «Реал Мадрид» нашел себе нового нападающего. Это не Мбаппе
После ухода Карима Бензема и Мариано Диаса в начале лета, у «Реала» остался только один центральный нападающий - новичок Хоселу.
Клуб по-прежнему находится в поиске нового форварда. С мадридским «Реалом» связывают многих игроков, но чаще всего, разумеется, Килиана Мбаппе.
Заполучить француза будет слишком сложно, а точнее, затратно.
Sky Sport Italia пишет, что «Реал Мадрид» переключил свое внимание на Душана Влаховича.
Трансфер сербского нападающего обойдется сливочным в €70-80 млн. Однако Перес рассматривает другой вариант - аренду с возможностью выкупа.
Как вам идея?
Перес уже так делал, когда планировали трансфер Бекхэма, в Реале притворились что уже не хотят покупать Бэкхэма и таким образом заставили мю и бэкхэма оформить трансфер.