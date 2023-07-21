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😲 «Реал Мадрид» нашел себе нового нападающего. Это не Мбаппе

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После ухода Карима Бензема и Мариано Диаса в начале лета, у «Реала» остался только один центральный нападающий - новичок Хоселу.

Клуб по-прежнему находится в поиске нового форварда. С мадридским «Реалом» связывают многих игроков, но чаще всего, разумеется, Килиана Мбаппе.

Заполучить француза будет слишком сложно, а точнее, затратно.

Sky Sport Italia пишет, что «Реал Мадрид» переключил свое внимание на Душана Влаховича.

Report: Dusan Vlahovic has offered himself to Real Madrid

Трансфер сербского нападающего обойдется сливочным в €70-80 млн. Однако Перес рассматривает другой вариант - аренду с возможностью выкупа.

Как вам идея?

12 комментариев

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Ivan Ivanych
И половины этих денег душара не стоит
+4
0
+4
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JUVE⚽️NTUS
Хотят Переса развести но старик не так-то прост
+1
0
+1
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ivan_krylov
ну неееееет
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Николай Козлов
Капец.
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Геннадий Чеботарев
очередная бредовая идея от очередного футбольного "аналитика"
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Артём Поддубный
кто-то что-то покурил, перед тем как написать подобную новость. 80 лимонов за Влаховича, которому красная цена 30.
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Подкат Пенальтьевич
Хорошая замена Йовичу
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Никита Коломоец
Это многоходовка от Переса. Мбаппе после этого сразу включится и примет решение.

Перес уже так делал, когда планировали трансфер Бекхэма, в Реале притворились что уже не хотят покупать Бэкхэма и таким образом заставили мю и бэкхэма оформить трансфер.
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ArnoNeputevy
Мбаппеша не центрфорвард. А вот Родриго - именно что центрфорвард по призванию.
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дамьен
Такое себе, был у нас такой вич
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