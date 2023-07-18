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📸Футболисты «Мадрида» отправились в тур по США. Вот некоторые фото из поездки

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Проведут четыре матча на американской земле.

Карло Анчелотти и «Мадрид» в составе 25 человек, с которыми можно ознакомиться здесь, отправились в предсезонный тур по США.

Все игроки находились в отличном расположении духа и готовы начать новый сезон. Ниже можно ознакомиться с фотографиями, которые опубликовал официальный сайт «королевского клуба».

В ходе тура по США «Мадриду» предстоит сыграть против «Милана», «Юнайтед», «Барселоны» и «Ювентуса». Все путешествие продлится до 3 августа.

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