Трансферный рынок работает на полную. Футболисты ищут новые команды, клубы пытаются усилиться или сбросить балласт.

Некоторые экс-игроки «Реала», еще не повесившие бутсы на гвоздь, оказались в статусе свободных агентов. Таких футболистов без клубной прописки нашлось сразу 7:

Хамес Родригес

Последний клуб: «Олимпиакос».

Без команды с апреля 2023 г.

Иско

Последний клуб: «Севилья».

Без команды с декабря 2022 г.

Эден Азар

Последний клуб: «Мадрид».

Без команды с июня 2023 г.

Серхио Рамос

Последний клуб: «ПСЖ».

Без команды с июля 2023 г.

Мариано

Последний клуб: «Реал».

Без команды с июля 2023 г.

Асьер Ильярраменди

Последний клуб: «Реал Сосьедад».

Без команды с июля 2023 г.

Хесе Родригес

Последний клуб: «Сампдория».

Без команды с июля 2023 г.

Некоторые из этих футболистов когда-то зажигали в «Мадриде», а теперь не могут найти подходящий вариант для продолжения карьеры.

Чье положение свободного агента удивило вас больше всего? Закончит ли кто-то из перечисленных игроков с футболом в ближайшее время?