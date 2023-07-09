7 экс-игроков «Реала», которые до сих пор не нашли клуб
Трансферный рынок работает на полную. Футболисты ищут новые команды, клубы пытаются усилиться или сбросить балласт.
Некоторые экс-игроки «Реала», еще не повесившие бутсы на гвоздь, оказались в статусе свободных агентов. Таких футболистов без клубной прописки нашлось сразу 7:
Хамес Родригес
Последний клуб: «Олимпиакос».
Без команды с апреля 2023 г.
Иско
Последний клуб: «Севилья».
Без команды с декабря 2022 г.
Эден Азар
Последний клуб: «Мадрид».
Без команды с июня 2023 г.
Серхио Рамос
Последний клуб: «ПСЖ».
Без команды с июля 2023 г.
Мариано
Последний клуб: «Реал».
Без команды с июля 2023 г.
Асьер Ильярраменди
Последний клуб: «Реал Сосьедад».
Без команды с июля 2023 г.
Хесе Родригес
Последний клуб: «Сампдория».
Без команды с июля 2023 г.
Некоторые из этих футболистов когда-то зажигали в «Мадриде», а теперь не могут найти подходящий вариант для продолжения карьеры.
Чье положение свободного агента удивило вас больше всего? Закончит ли кто-то из перечисленных игроков с футболом в ближайшее время?
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