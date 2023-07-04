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В «Реал» скоро приедет не только футбольный вундеркинд, но и шикарный танцор: Эндрик после гола показал, как он владеет бедрами🔥🔥🔥

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Эндрик
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Повторит на «Бернабеу»?

Мадридский клуб объявил о трансфере 16-летнего нападающего «Палмейрас» Эндрика еще в декабре прошлого года. Он присоединится к команде в июле 2024 года.

Срок действия контракта бразильца со «сливочными» не разглашается. По информации Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до 2027-го и может быть продлен еще на 3 года.

Сообщалось, что мадридцы заплатят за игрока 60 миллионов евро: 35 – сразу, еще 25 – в виде бонусов. Зарплата Эндрика составит 2 миллиона евро в год.

А пока юный бразилец отжигает у себя на родине - после гола в матче с «Атлетико Паранаэнсе» нападающий исполнил победный танец.

10 комментариев

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Нефанатик
Федотов мастер этих рвотных новостей
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evgeny torukhov
самая спортивная новость последних дней.
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Нефанатик
Достойная пара другому танцору. В Европе к танцам еще и борьба с расизмом добавится.
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evgeny torukhov
ничего против парня не имею, но для Реала это очень сомнительный трансфер. Ну не ЦН это ни разу. Даже по антропометрии. Защитники в Бразилии и защитники в Европе - разный коленкор. Его просто сомнут нафиг. Уверен, что сейчас найдутся те, кто вспомнит Чичарито, Тевеса и Агуэро. Вот только таких игроков единицы на сотню пацанов и нужно понимать сколько при этом сезонов им пришлось играть в Европе, чтобы адаптироваться и выйти на топ-уровень. В Реале же, как правило, времени на адаптацию не дают. Только в исключительных случаях. С учетом того, что Перес в первую очередь коммерс, а только во вторую спортивный управленец, я уверен, что Эндрика быстро сольют куда-нибудь в Жирону или т.п. не заиграй он сразу в первом же сезоне. Слишком большие ставки сделаны на этого парня в плане инвестиции и ожидания их окупаемости. Отчасти именно поэтому Перес не хочет сейчас тратить большие бабки на нового напа, т.к. ждет, что Эндрик станет вторым Винисиусом и его можно будет впарить за очень большие деньги.
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Геннадий Чеботарев
он забил 5й гол за этот сезон и все болельщики Реала видимо должны описатся от счастья что этот
тинейджер танцор?))))))
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TravenS
Федорову нравятся мужские бедра. А я ведь подозревал и до этого)
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ivan_krylov
вы лучше покажите как Дзюба отжигает
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Bazilic
Он еще вроде палец ко рту поднес)
Кого он там затыкает?)
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Blue Monster
Ответ evgeny torukhov
ничего против парня не имею, но для Реала это очень сомнительный трансфер. Ну не ЦН это ни разу. Даже по антропометрии. Защитники в Бразилии и защитники в Европе - разный коленкор. Его просто сомнут нафиг. Уверен, что сейчас найдутся те, кто вспомнит Чичарито, Тевеса и Агуэро. Вот только таких игроков единицы на сотню пацанов и нужно понимать сколько при этом сезонов им пришлось играть в Европе, чтобы адаптироваться и выйти на топ-уровень. В Реале же, как правило, времени на адаптацию не дают. Только в исключительных случаях. С учетом того, что Перес в первую очередь коммерс, а только во вторую спортивный управленец, я уверен, что Эндрика быстро сольют куда-нибудь в Жирону или т.п. не заиграй он сразу в первом же сезоне. Слишком большие ставки сделаны на этого парня в плане инвестиции и ожидания их окупаемости. Отчасти именно поэтому Перес не хочет сейчас тратить большие бабки на нового напа, т.к. ждет, что Эндрик станет вторым Винисиусом и его можно будет впарить за очень большие деньги.
Точно не в Жирону, не будет Фло отдавать Сити талантливого 19летнего на тот момент паренька
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