10 комментариев

Повторит на «Бернабеу»?

Мадридский клуб объявил о трансфере 16-летнего нападающего «Палмейрас» Эндрика еще в декабре прошлого года. Он присоединится к команде в июле 2024 года.

Срок действия контракта бразильца со «сливочными» не разглашается. По информации Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до 2027-го и может быть продлен еще на 3 года.

Сообщалось, что мадридцы заплатят за игрока 60 миллионов евро: 35 – сразу, еще 25 – в виде бонусов. Зарплата Эндрика составит 2 миллиона евро в год.

А пока юный бразилец отжигает у себя на родине - после гола в матче с «Атлетико Паранаэнсе» нападающий исполнил победный танец.