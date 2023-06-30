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«Я читала Коран и плакала». Девушка Карима Бензема рассказала, что приняла ислам

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Девушка Карима Бензема Джордан Озуна заявил, что она приняла ислам.

«Я принял ислам. Это произошло здесь, в мечети Мадрида, читали Коран. ... Это небольшая и интимная церемония. Я плакала как девчонка. Я очень сентиментальна», – цитирует Джордан Tikitakas.

«Я много исследовала эту религию и нахожу ее прекрасной. Все, что я читала о ней, тронуло меня. Во время Рамадана я читала Коран и плакала. Я также читал «Священный путь к исламу» о христианине, принявшем ислам, как и я. Действительно ценная книга».

Карим Бензема недавно перешел в саудовский клуб «Аль-Иттихад», положив конец своему выдающемуся периоду в качестве игрока «Реала». Озуна намерена поддержать своего партнера:

«Я с нетерпением жду этого приключения, хочу узнать страну, культуру и кухню», – добавила девушка.

Озуна родилась в Мэриленде, США, но отметила, что строгий дресс-код ближневосточной страны не будет для нее проблемой.

«С моей стороны проблем не будет. Для меня важна культура страны».

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