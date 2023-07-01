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«Реал Мадрид» может заполучить Влаховича этим летом всего за 15 млн евро

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«Реал Мадрид» продолжает искать варианты усиления своей атаки перед следующим сезоном.

Килиан Мбаппе – самый желанный кандидат на замену Кариму Бензема, но его трансфер, похоже, отложен до следующего лета, а «сливочным» нужен нападающий здесь и сейчас.

Душан Влахович может стать решением проблемы.

Подписание сербского игрока из «Юве» на постоянной основе обойдется клубу в целое состояние, а его аренда на сезон будет стоить около 15 миллионов евро, согласно Calcio Mercato.

Сообщается, что «Реал Мадрид» также сможет выкупить форварда в конце сезона.

Влахович забил 18 голов в 42 матчах прошлого сезона за «Бьянконери», что делает его довольно достойным вариантом для «Мадрида».

6 комментариев

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Mr. Galacticos
15 лямов для Реала - не деньги,а Влахович явно не помешает в сезоне,да и проще будет подписать проверенного игрока - так что выгодная сделка была бы👍
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Juve164
А Юве зачем это нужно?
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Davron Mamadzhanov
Лучше чем ничего
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Levadričok
Не помешал бы,тем более за такие деньги
+1
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Pro100 Krasav4ik
Руководство Реала поняло суть как действовать после ошибок с Йовичем, Мариано и Азаром
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Johny111
Да мне кажется отличный вариант. Заиграет честь и хвала, выкуп. Нет, скидываешь и пусто дальше думают что с ним делать
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