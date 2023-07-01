«Реал Мадрид» продолжает искать варианты усиления своей атаки перед следующим сезоном.

Килиан Мбаппе – самый желанный кандидат на замену Кариму Бензема, но его трансфер, похоже, отложен до следующего лета, а «сливочным» нужен нападающий здесь и сейчас.

Душан Влахович может стать решением проблемы.

Подписание сербского игрока из «Юве» на постоянной основе обойдется клубу в целое состояние, а его аренда на сезон будет стоить около 15 миллионов евро, согласно Calcio Mercato.

Сообщается, что «Реал Мадрид» также сможет выкупить форварда в конце сезона.

Влахович забил 18 голов в 42 матчах прошлого сезона за «Бьянконери», что делает его довольно достойным вариантом для «Мадрида».