Роналду утверждал, что ему важны не личные рекорды, а успех команды. Бэйл опроверг слова Криша
Вспомнил о мадридских временах.
Гарет Бэйл рассказал, что Криштиану Роналду лукавит, когда говорит, что не волнуется о личных рекордах.
Роналду безусловно можно назвать одним из лучших игроков в истории футбола. Он добился большого успеха практически в каждом клубе, в котором выступал, и побил невероятное количество рекордов. Португальский нападающий многократно говорил, что его интересует только успех команды, а не его личные достижения, однако его бывший партнер по «Мадриду» Гарет Бэйл рассказал, что это не совсем так.
В сети появилось видео, на котором валлийца расспрашивают о том, каково ему было играть с Роналду.
Бэйл сказал:
«На самом деле он был окей. У него были моменты, когда, например, если мы выиграли 5:0, а он не забил, он заходил в раздевалку и бросал свои бутсы, как будто он зол. Это как если бы твоя команда выиграла Кубок Райдера, но ты не набрал ни очка, и ты бы из-за этого разозлился.
Он хороший парень, у нас не было никаких проблем, и у него хорошая ментальность. Многие могут бояться его из-за того, какой он, но если ты не боишься, то все будет нормально».
Затем Бэйла спросили, благодарил ли Роналду команду, когда выигрывал свои «Золотые мячи», и экс-нападающий немного замялся:
«Не знаю. Я думаю, что да. Да, он делал это».
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