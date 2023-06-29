Вспомнил о мадридских временах.

Гарет Бэйл рассказал, что Криштиану Роналду лукавит, когда говорит, что не волнуется о личных рекордах.

Роналду безусловно можно назвать одним из лучших игроков в истории футбола. Он добился большого успеха практически в каждом клубе, в котором выступал, и побил невероятное количество рекордов. Португальский нападающий многократно говорил, что его интересует только успех команды, а не его личные достижения, однако его бывший партнер по «Мадриду» Гарет Бэйл рассказал, что это не совсем так.

В сети появилось видео, на котором валлийца расспрашивают о том, каково ему было играть с Роналду.

Бэйл сказал:

«На самом деле он был окей. У него были моменты, когда, например, если мы выиграли 5:0, а он не забил, он заходил в раздевалку и бросал свои бутсы, как будто он зол. Это как если бы твоя команда выиграла Кубок Райдера, но ты не набрал ни очка, и ты бы из-за этого разозлился.

Он хороший парень, у нас не было никаких проблем, и у него хорошая ментальность. Многие могут бояться его из-за того, какой он, но если ты не боишься, то все будет нормально».

Затем Бэйла спросили, благодарил ли Роналду команду, когда выигрывал свои «Золотые мячи», и экс-нападающий немного замялся:

«Не знаю. Я думаю, что да. Да, он делал это».