Успели соскучиться по новостям о возможном переходе Мбаппе в «Реал»? Не грустите, журналисты Relevo раскопали новый инсайд.

По данным издания, в «Мадриде» есть стойкая уверенность в том, что Килиан в этом году переберется на «Бернабеу».

Но, добавляет источник, в данный момент все зависит от «ПСЖ». Столичный клуб может продать своего нападающего сейчас или дождаться следующего года, когда Мбаппе сможет перейти в другой клуб в качестве свободного агента.

Мбаппе говорит, что намерен остаться в Париже и отработать свой контракт. Ранее стало известно, что капитан сборной не станет продлевать действующее соглашение с клубом еще на сезон – до 2025 года.

В данной ситуации «сливочные» могут лишь поджидать удобного момента, чтобы предпринять необходимые действия для осуществления трансфера. Но «Реал» все же уверен, что сможет подписать Килиана до закрытия летнего трансферного окна, пишет Relevo.

В «Мадриде» сейчас свободен 9-й номер, который совсем недавно носил Бензема. По данным Хосепа Педрероля, этот номер руководство «сливочных» бережет именно для Мбаппе.

Разделяете ли вы уверенность «королевского клуба» в том, что француз окажется в «Мадриде» в этом году?