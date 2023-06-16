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Азар все еще без нового клуба. Он может отправиться в команду, где играет его младший брат

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Торган Азар Торган Азар
Кильян Азар
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
Моленбек
Футбол Футбол

Недавно «Мадриду» удалось избавиться от контракта Эдена.

Как считает L'Equipe, бывший игрок «Мадрида» и «Челси» Эден Азар рассматривает возможность перехода в команду, которая только получила повышение в классе и вышла в высший дивизион Бельгии. В этом клубе выступает младший брат Эдена − Кильян. Он играет на левом фланге и за 22 матча забил 6 голов.

Команда называется «Моленбек» и прошлый сезон провела в Первой лиге, которую выиграла и получила право на элиту. Кроме этого у Азара есть предложения из МЛС от «Ванкувер Уайткэпс» и большое предложение из Саудовской Аравии.

Кроме Кильяна у Эдена Азара есть еще два младших брата − Торган и Итан. Первый играет за «Дортмунд», а второй − за малоизвестный бельгийский клуб «Туб-Бра».

Испанские СМИ считают, что Эден настолько разочаровался в футболе, что даже возможность сыграть с братом может не переубедить его не завершать карьеру.

32-летний Азар окончательно покинет «Мадрид» в конце этого месяца. Он согласился расторгнуть контракт на год раньше срока. Всего за клуб он провел 76 матчей и забил 7 голов.

В «королевском клубе» Эден выступал с 2019 года, когда за 100 млн евро перешел из «Челси». В этом сезоне он провел в Ла Лиге всего 6 матчей, четыре из них − выходы на замену.

В прошлом месяце в интервью Marca игрок извинился перед болельщиками «Мадрида», сказав, что очень сожалеет о том, что произошло, и оценил свое влияние на поле как «нулевое».

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