Ни для кого не секрет, что «Реал» проявляет интерес к Хавертцу, немец и сам хочет присоединиться к «королевскому клубу». Но «Мадрид» и «Челси» не могут договориться о цене за игрока сборной Германии.

В своем свежем подкасте Фабрицио Романо сообщил, что «сливочные» теряют интерес к Каю. «Королевский клуб» раздражен тем, что лондонцы отказываются снизить свои нереалистичные требования по продаже Хавертца.

«Мадрид» не станет платить за немца 60 млн евро, команда Анчелотти может и вовсе отказаться от идеи покупки игрока, если «Челси» не снизит запрашиваемую сумму. При этом «Реал» готов вернуться за стол переговоров, если английский клуб согласится продать Хавертца примерно за 50 млн евро.

Летом «королевский клуб» точно купит нападающего, но пока неизвестно, кого именно выберет «Реал».

В этом сезоне Кай провел 47 матчей за «синих», записав на свой счет девять голов и один ассист. В недавнем матче сборной Германии против Украины Хавертц забил, встреча закончилась со счетом 3:3.

Хотели бы видеть Кая в «Мадриде»? Согласится ли «Челси» отпустить немца за более низкую сумму?