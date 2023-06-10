Экс-звезде мадридского «Реала» Гарету Бэйлу поставили непростую задачу - назвать лучшую команду в мире, в которой будет всего пять человек.

«Я бы хотел взять Серхио Рамоса - защитником, Луку Модрича - полузащитником, который будет строить атаки, себя, Карима Бензема и Криштиану Роналду. BBC, - заявил валлиец.

Выбор Гарета нельзя назвать неожиданным. Все очевидно, кроме отсутствия в его команде вратаря. Впрочем, может это был обдуманный ход?

Добавим, что из всех перечисленных игроков на сегодняшний день в «Реале» остался лишь 38-летний Лука Модрич.

А кого Бэйл взял бы тренером? Зидана?