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Кай Хавертц хочет только в «Мадрид». Клуб пытается сбить цену

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Его контракт истекает только через два года.

По данным британского The Telegraph, Кай Хавертц хочет перейти только в «Мадрид». Однако есть одна проблема − высокая трансферная цена в 70 млн фунтов.

«Сливочные» заинтересованы в игроке, но продолжат переговоры только в том случае, если «Челси» согласится на снижение суммы. В «королевском клубе» понимают, что «синим» необходимо продавать игроков, потому что в ином случае они могут получить проблемы от УЕФА. Таким образом, «Мадрид» рассчитывает на выгодное сотрудничество.

По данным Bild, Тони Кроос считает Хавертца игроком, который идеально подходит клубу. Тони входит в число самых влиятельных игроков «Мадрида» и входит в близкий круг Анчелотти.

4 комментария

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Дима2712
Считаю, что Хавертц мог бы помочь Реалу в нападении
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Ra_Sa
он хорош, 50-60 идеальная цена
+1
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Timbaland
Не понимаю столь высокую трансферную стоимость что Хаверца,что условного Жоао Феликса.Игроки хорошие безусловно,но они 2-3 года не показывают ничего от слова совсем.
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The Greatest Grenader
Какие проблемы от УЕФА?)))
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