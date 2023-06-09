Его контракт истекает только через два года.

По данным британского The Telegraph, Кай Хавертц хочет перейти только в «Мадрид». Однако есть одна проблема − высокая трансферная цена в 70 млн фунтов.

«Сливочные» заинтересованы в игроке, но продолжат переговоры только в том случае, если «Челси» согласится на снижение суммы. В «королевском клубе» понимают, что «синим» необходимо продавать игроков, потому что в ином случае они могут получить проблемы от УЕФА. Таким образом, «Мадрид» рассчитывает на выгодное сотрудничество.

По данным Bild, Тони Кроос считает Хавертца игроком, который идеально подходит клубу. Тони входит в число самых влиятельных игроков «Мадрида» и входит в близкий круг Анчелотти.