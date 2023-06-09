«Реал Мадрид» не намерен платить 60 млн евро и бонусы за Кая Хавертца, сообщает Фабрицио Романо.

Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб подписал игрока, но «Мадрид» не готов тратить такие суммы.

В «Челси» рассчитывают, что и другие команды проявят интерес к 23-летнему футболисту и выплатят запрашиваемую сумму.

«Реал» недавно выложил 103 млн евро за Джуда Беллингема дортмундской «Боруссии», но атака «сливочных» все еще нуждается в усилении после ухода Карима Бензема, Марко Асенсио, Эдена Азара и Мариано Диаса.