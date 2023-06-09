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«Реал Мадрид» не готов выложить за Хавертца сумму, запрашиваемую «Челси»

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«Реал Мадрид» не намерен платить 60 млн евро и бонусы за Кая Хавертца, сообщает Фабрицио Романо.

Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб подписал игрока, но «Мадрид» не готов тратить такие суммы.

В «Челси» рассчитывают, что и другие команды проявят интерес к 23-летнему футболисту и выплатят запрашиваемую сумму.

«Реал» недавно выложил 103 млн евро за Джуда Беллингема дортмундской «Боруссии», но атака «сливочных» все еще нуждается в усилении после ухода Карима Бензема, Марко Асенсио, Эдена Азара и Мариано Диаса.

2 комментария

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Raul Bloodworth
После ухода Азара и Мариано атака только усилилась.
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Djone Evans
Учитывая, как себя отлично проявил Родриго на ЦФ действительно возникает вопрос стоит ли рисковать и платить 60млн за Хаверца?

Может лучше Чукведзе на правый фланг приобрести и играть трио "Вини - Родриго (ЦФ) - Чукведзе" ?
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