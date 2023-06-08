Говорит Мадрид
Блог

Беллингем стал вторым самым дорогим трансфером «Реала» в истории. Как выглядит весь топ-10?

Эден Азар Эден Азар
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Хамес Родригес Хамес Родригес
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Ла Лига Ла Лига
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Лука Йович Лука Йович
Луиш Фигу Луиш Фигу
Кака Кака
Футбол Футбол

Сколько легенд в одном списке.

Вчера мы узнали, что «Реал» завершил подписание Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

По словам Фабрицио Романо, трансфер обойдется «Реалу» в 103 миллиона евро без учета надбавок и бонусов, которые могут составить еще 30% от той суммы.

Таким образом, Беллингем стал вторым самым дорогим трансфером в истории «Реала» после Эдена Азара, который в 2019 году стоил «Лос Бланком» 115 миллионов евро.

Вот как выглядит топ-10 самых дорогих игроков, когда-либо переходивших в «Мадрид»:

Мадридцы точно возлагают на Джуда большие надежды.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
С учетом трансфера Беллингема, «Реал Мадрид» потратил 1 миллиард и 130 миллионов евро с лета 2012 года.

За этот промежуток «Мадрид» продал игроков на сумму в 1 миллиард евро и 10 миллионов евро.

Трансферное сальдо за 11 лет составляет -120 миллионов евро.

Количество титулов за этот период - 23, включая 5 титулов Лиги Чемпионов.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vikeif
С учетом инфляции в футболе, самый дорогой трансфер - это Зидан за 78 млн в 2001 году.
Но в то же самое время, самый эффективный и судьбоносный в истории этого клуба.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий