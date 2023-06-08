Беллингем стал вторым самым дорогим трансфером «Реала» в истории. Как выглядит весь топ-10?
Сколько легенд в одном списке.
Вчера мы узнали, что «Реал» завершил подписание Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».
По словам Фабрицио Романо, трансфер обойдется «Реалу» в 103 миллиона евро без учета надбавок и бонусов, которые могут составить еще 30% от той суммы.
Таким образом, Беллингем стал вторым самым дорогим трансфером в истории «Реала» после Эдена Азара, который в 2019 году стоил «Лос Бланком» 115 миллионов евро.
Вот как выглядит топ-10 самых дорогих игроков, когда-либо переходивших в «Мадрид»:
Мадридцы точно возлагают на Джуда большие надежды.
За этот промежуток «Мадрид» продал игроков на сумму в 1 миллиард евро и 10 миллионов евро.
Трансферное сальдо за 11 лет составляет -120 миллионов евро.
Количество титулов за этот период - 23, включая 5 титулов Лиги Чемпионов.
Но в то же самое время, самый эффективный и судьбоносный в истории этого клуба.