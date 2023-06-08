Сколько легенд в одном списке.

Вчера мы узнали, что «Реал» завершил подписание Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

По словам Фабрицио Романо, трансфер обойдется «Реалу» в 103 миллиона евро без учета надбавок и бонусов, которые могут составить еще 30% от той суммы.

Таким образом, Беллингем стал вторым самым дорогим трансфером в истории «Реала» после Эдена Азара, который в 2019 году стоил «Лос Бланком» 115 миллионов евро.

Вот как выглядит топ-10 самых дорогих игроков, когда-либо переходивших в «Мадрид»:

Мадридцы точно возлагают на Джуда большие надежды.