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Рамос отправил послание каждому игроку, уходящему из «Мадрида». Но креатива Серхио хватило не на всех

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В матче против «Атлетика» «Реал» попрощался с Бензема, Асенсио, Азаром и Мариано. Игроки запомнятся поклонникам «королевского клуба» совершенно по-разному, но все они так или иначе были частью «Мадрида».

Серхио Рамос, который летом тоже сменит команду, попрощался с каждым из уходящих футболистов. Креатива экс-капитану «сливочных» хватило не на всех, зато каждый получил от легендарного защитника частичку внимания.

Мило о Бензема: «Карино, желаю тебе всего самого лучшего на твоем новом этапе. В тебе столько качеств. Обнимаю, брат»

Трогательно об Асенсио: «Ченчо, продолжай наслаждаться, друг. Завершишь один этап и начнешь следующий этап, полный успехов, я уверен».

Кратко об Азаре: «Мой друг, желаю тебе успехов в новой главе твоей карьеры».

У Серхио нашлись слова и о Мариано: «Желаю тебе всего наилучшего. Удачи!»

Капитан!

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