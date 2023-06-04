Матч против «Атлетика» стал прощальной игрой не только для Бензема, но и для Асенсио, Диаса и Азара.

После встречи игроки «Реала» подбежали к растерявшемуся Бензема, подняли его на руки и начали подбрасывать в воздух.

Затем место Карима занял Асенсио.

Когда «сливочные» переключились на Азара, бельгиец попытался оказать сопротивление, но очень быстро сдался.

В конце футболисты «Мадрида» отправили в полет и Мариано.

Если вклад Асенсио и Бензема в успехи «Мадрида» сомнений не вызывает, то карьеру Мариано и Азара в «королевском клубе» трудно назвать успешной.

Несмотря на это, футболисты расстаются на позитивной ноте, судя по улыбках на лицах игроков. Пусть в этом сезоне у «Реала» не получилось достичь всего задуманного, подопечные Анчелотти остались настоящей командой.