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📸 После матча с «Атлетиком» футболисты «Реала» эффектно попрощались с уходящими игроками. Внимание досталось каждому

Мариано Диас Мариано Диас
Эден Азар Эден Азар
Карим Бензема Карим Бензема
Марко Асенсио Марко Асенсио
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Матч против «Атлетика» стал прощальной игрой не только для Бензема, но и для Асенсио, Диаса и Азара.

После встречи игроки «Реала» подбежали к растерявшемуся Бензема, подняли его на руки и начали подбрасывать в воздух.

Затем место Карима занял Асенсио.

Когда «сливочные» переключились на Азара, бельгиец попытался оказать сопротивление, но очень быстро сдался.

В конце футболисты «Мадрида» отправили в полет и Мариано.

Если вклад Асенсио и Бензема в успехи «Мадрида» сомнений не вызывает, то карьеру Мариано и Азара в «королевском клубе» трудно назвать успешной.

Несмотря на это, футболисты расстаются на позитивной ноте, судя по улыбках на лицах игроков. Пусть в этом сезоне у «Реала» не получилось достичь всего задуманного, подопечные Анчелотти остались настоящей командой.

4 комментария

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Yusup Egemberdiyew
атмосфера в клубе радует 🥲
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Erlan Malikov
Даже сидя на скамейке, Азар и Мариано набрали по несколько трофеев, о чем мечтают многие футболисты, гораздо больше заслуживающие этого)
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Андрей Хенто
Молодцы, эти парни этого заслужили.
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VuNePonimaete
Азара поднять не каждый бодибилдер попробует🤯
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