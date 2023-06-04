📸 После матча с «Атлетиком» футболисты «Реала» эффектно попрощались с уходящими игроками. Внимание досталось каждому
Матч против «Атлетика» стал прощальной игрой не только для Бензема, но и для Асенсио, Диаса и Азара.
После встречи игроки «Реала» подбежали к растерявшемуся Бензема, подняли его на руки и начали подбрасывать в воздух.
Затем место Карима занял Асенсио.
Когда «сливочные» переключились на Азара, бельгиец попытался оказать сопротивление, но очень быстро сдался.
В конце футболисты «Мадрида» отправили в полет и Мариано.
Если вклад Асенсио и Бензема в успехи «Мадрида» сомнений не вызывает, то карьеру Мариано и Азара в «королевском клубе» трудно назвать успешной.
Несмотря на это, футболисты расстаются на позитивной ноте, судя по улыбках на лицах игроков. Пусть в этом сезоне у «Реала» не получилось достичь всего задуманного, подопечные Анчелотти остались настоящей командой.
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