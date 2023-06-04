10 комментариев

Прощаемся с Азаром, Бензема и Асенсио.

После того, как Эден Азар, Карим Бензема и Марко Асенсио покинут «Мадрид», в клубе станут вакантными номера 7, 9 и 11. Кто может их взять на следующий сезон? Разбираемся.

Номер 7

Джерси с этим номером носили такие легенды как Рауль и Роналду. После ухода португальца она перешла сперва к Мариано Диасу, а потом Эдену Азару. Очевидно, что логично было бы отдать номер Винисиусу Жуниору, но по слухам он уже отверг такое предложение.

Другой вариант − Родриго или Джуд Беллингем. Самый невероятный − оставить его вакантным, пока не появится новая звезда. К примеру, Мбаппе.

Номер 9

В идеале «девятка» бы подошла Родриго. Однако если в команду перейдет какой-то именитый форвард, к примеру, Харри Кейн или Виктор Осимхен, Родриго придется подвинуться.

Номер 11

Как сообщалось ранее, этот номер выбрал Винисиус. Однако не исключено, что он может оказаться у Родриго, Беллингема или Кая Хавертца, которого отправляют в «Мадрид».

А кому бы вы отдали эти номера? Пишите в комментариях свои варианты.