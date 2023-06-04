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Сразу три легендарных номера станут свободными летом. Кто их может занять?

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Прощаемся с Азаром, Бензема и Асенсио.

После того, как Эден Азар, Карим Бензема и Марко Асенсио покинут «Мадрид», в клубе станут вакантными номера 7, 9 и 11. Кто может их взять на следующий сезон? Разбираемся.

Номер 7

Джерси с этим номером носили такие легенды как Рауль и Роналду. После ухода португальца она перешла сперва к Мариано Диасу, а потом Эдену Азару. Очевидно, что логично было бы отдать номер Винисиусу Жуниору, но по слухам он уже отверг такое предложение.

Другой вариант − Родриго или Джуд Беллингем. Самый невероятный − оставить его вакантным, пока не появится новая звезда. К примеру, Мбаппе.

Номер 9

В идеале «девятка» бы подошла Родриго. Однако если в команду перейдет какой-то именитый форвард, к примеру, Харри Кейн или Виктор Осимхен, Родриго придется подвинуться.

Номер 11

Как сообщалось ранее, этот номер выбрал Винисиус. Однако не исключено, что он может оказаться у Родриго, Беллингема или Кая Хавертца, которого отправляют в «Мадрид».

А кому бы вы отдали эти номера? Пишите в комментариях свои варианты.

10 комментариев

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Raul Bloodworth
7- Вини, 9- Кейн, 11- Родриго.
+6
-2
+4
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Билл Гейтс
7-Хаверц, 9-Кейн, 11-Вини.
+1
0
+1
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Какаджан Игдиров
7Роналду 9Бензема 11Бэйл это было мощно
0
0
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Sergy Grand
Номера ББС
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Kushaevtm
Ответ Raul Bloodworth
7- Вини, 9- Кейн, 11- Родриго.
Вини 11, Кейн 9, Родриго 21
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Sergy Grand
Ответ Raul Bloodworth
7- Вини, 9- Кейн, 11- Родриго.
Если не ошибаюсь, Вини хотел 11 номер
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Yuriy Chistyakov
Ответ Karim Rahmonov
Думаю Родриго ждёт номер 10 так как он подражает легендарному футболисту Пеле и думаю через год он его получить "√10" а так 11 Вини. 7 думаю будет у Мбапе как бы мне не хотелось увидеть его в Реале, а 9 ка получить Холанд.
Воу-воу, там номеров-то хватит с такой губой? А то не останется на КДБ, Мусиалу, Кейна, Диаша, Осимхена, Влаховича и Месси
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